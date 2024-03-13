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Зеленський відповів, чи посилять в Україні мобілізацію

13 березня 2024 09:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський відповів, чи посилять в Україні мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі в країні існує дуже багато дезінформації щодо процесу мобілізації. За його словами, у звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Внаслідок цього виникають різні питання щодо законопроєкту про мобілізацію.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю Le Monde та BFM TV.

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Мобілізація в Україні

"Мені здається, що дуже багато дезінформації щодо мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні була з самого початку війни і вона продовжується кожні кілька місяців. Це іде пролонгація відповідного рішення в парламенті згідно з нашим законодавством", — наголосив Зеленський.

Він відповідав на питання щодо масивної мобілізації цього року. За його словами, є чергові мобілізаційні кроки, передбачені Генштабом.

"Є відповідна кількість людей, яка мобілізується щомісячно і щоквартально. І ці цифри всі є в Генштабі, і вони йдуть так, як і йшли", — зазначив український лідер.

Зеленський наголосив, що мобілізація в Україні жодного разу не зупинялась і постійно продовжувалась.

"Це не питання цього року або минулого. Це питання з початку війни. Чи вона ідеальна? Ні. Це не ідеальне законодавство, тому що це законодавство мирного часу. Коли ти знаходишся в війні, ти приходиш до деяких деталей більш практичних", — заявив президент.

Глава держави зазначив, що закон про мобілізацію щодо деяких практичних кроків перебуває в парламенті і зміни пройшли вже перше читання.

"Але є дебати у парламентарів, вони сперечаються про те, коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував. Тому є різні питання: щодо ротації, відпусток", — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що українські військові хочуть відповіді, що можна удосконалити в законі про мобілізацію, а парламентарі — побачити, які будуть наслідки для тих чи інших верств суспільства.

"Тому це питання виключно парламенту на сьогодні і їх дебатів, коли вони закінчаться в комітетах ВР, тоді будуть голосуватись, але всі ці дебати не зупиняли і не продовжували мобілізацію, вона йде своїм чином", — додав він.

Нагадаємо, народний депутат України Михайло Цимбалюк заявив, що законопроєкт про мобілізацію однаково матиме певні обмеження прав та свобод українців навіть попри всі правки. За його словами, без вдосконалення мобілізації в Україні не обійтись, адже наша держава за 30 років ще не стикалася з таким досвідом.

Також у новому законопроєкті про мобілізацію №10449 парламентський комітет з питань нацбезпеки фіналізував низку важливих правок. Поліція не буде вручати повістки, але братиме участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК.

Володимир Зеленський
Верховна Рада
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Україна
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