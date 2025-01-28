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"Азов" ищет боевых медиков — какие зарплата и условия

28 января 2025 03:34
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азове — какие условия предлагают боевым медикам
Медик ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" ищет на работу боевых медиков взвода. Кандидаты должны иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы от 1 года. За выполнение работ будут платить от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности боевых медиков взвода 12-й бригады специального назначения "Азов" будет входить:

  • оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим в условиях ведения боевых действий;
  • медицинское сопровождение штурмовых операций;
  • периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;
  • проведение учений по тактической медицине для личного состава;
  • организация рабочего пространства и процесса на точках сортировки раненых;
  • контроль оснащения медицинских рюкзаков, сумок бойца-спасателя и аптечек личного состава;
  • коммуникация с другими звеньями медицинской службы, при обнаружении пострадавших (боевых/не боевых), требующих консультации и амбулаторного лечения;
  • сбор и обработка санитарных данных.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • высокий уровень мотивации для выполнения основных обязанностей;
  • удовлетворительную физическую подготовку и физическое/психологическое состояние;
  • опыт работы с ранеными;
  • пройденные курсы уровня CLS (CMC, CPP, Medevac будут преимуществом);
  • готовность учиться и работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • готовность участвовать в медицинском планировании и медицинской разведке
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира;
  • денежное обеспечение от 25 до 120 тысяч гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • постоянное профильное обучение в моменте нахождения вне зоны боевых действий и в период пребывания на выполнении боевых задач.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу автомехаников. Для устройства нужно уметь ремонтировать технику разных типов, в частности спецтехнику.

Также мы писали, что бойцы предлагают работу водителям, которые имеют права категории C/CE. Подходят кандидаты, которые имеют минимум год опыта работы и знания в ремонте автомобильной техники.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" зарплата война в Украине

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