Робота в Азов — які умови пропонують водіям

Шеврон військовослужбовця бригади "Азов". Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на фронт водіїв із водійськими правами категорії С/СЕ. Потенційні кандидати повинні мати досвід водіння від 1 року, а також вміти ремонтувати автотехніку. За виконання робіт платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 17 січня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків водіїв входитиме:

ремонт автомобільної техніки (легкового транспорту, КамАЗ);

керування легковими транспортними засобами;

керування транспортними засобами типу КамАЗ.

Підійде кандидат на посаду, який має:

наявність водійських прав категорії С/СЕ та досвід водіння від 1го року;

досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;

вміння керувати БМП-1, БМП-2, БРМ буде перевагою;

досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах буде перевагою.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу сержанта матеріального забезпечення. Обійняти цю посаду може людина, яка вміє вести облік.

Також ми інформували, що бійці пропонують роботу людям з вищою медичною освіту. На фронті бракує абдомінальних, торакальних хірургів.