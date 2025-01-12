Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам та яку зарплату

Військовий ремонтує машину. Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу на фронт автоелектриків. Потенційним кандидатам потрібно мати знання та досвід роботи щонайменше один рік. За виконання роботи заробітна плата становитиме від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 10 січня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:

діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;

монтаж та заміна електричних компонентів;

виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;

використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;

знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;

вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;

вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;

відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії бригада "Азов" запрошує на роботу автомеханіків. Кандидати на посаду повинні вміти обслуговувати та ремонтувати техніки різних видів. За це обіцяють платити від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Також бригаді потрібні радіотехніки. Мова йде про фахівців, які вміють ремонтувати безпілотники.