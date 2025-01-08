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"Азов" пропонує роботу кухарям — яка зарплата та вимоги

8 січня 2025 03:38
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують кухарям та яку зарплату
Бійці ЗСУ в їдальні. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" запрошує на роботу тих, хто вміє готувати. Кандидати на посаду кухаря повинні мати щонайменше професійно-технічну освіту, медичну книжку та знання технології приготування страв. Заробітна плата становитиме до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 3 січня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію в "Азов". Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, в обов'язки кухарів входитиме:

  • приготування страв та кулінарних виробів для військовослужбовців;
  • здійснення допоміжної роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;
  • проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини;
  • порціонування (комплектування), роздача страв масового попиту для великої к-сті військовослужбовців особового складу;
  • дотримання стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • професійно-технічну освіту;
  • бажаний досвід роботи від 1-го року;
  • наявність медичної книжки;
  • знання технології приготування страв та правил гігієни;
  • відповідальне ставлення до результатів роботи;
  • знання правил і термінів зберігання сировини і напівфабрикатів;
  • охайність.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада спецпризначення "Азов" шукає на роботу водіїв бензовозів. Потенційним кандидатам треба мати водійське посвідчення категорії С та Е, досвід роботи, а також відповідати низці інших вимог.

Також бійці пропонують роботу зварювальникам металу. Потрібні люди, які мають досвід роботи більше року, працювали з різними видами зварювання, а також знають і розуміють технічні креслення та конструкції.

ЗСУ робота полк "Азов" вакансії зарплатня кухар

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