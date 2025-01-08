Робота в Азов — які умови пропонують кухарям та яку зарплату

"Азов" пропонує роботу кухарям — яка зарплата та вимоги
Бригада "Азов" запрошує на роботу тих, хто вміє готувати. Кандидати на посаду кухаря повинні мати щонайменше професійно-технічну освіту, медичну книжку та знання технології приготування страв. Заробітна плата становитиме до 125 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 3 січня, на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, в обов'язки кухарів входитиме:
- приготування страв та кулінарних виробів для військовослужбовців;
- здійснення допоміжної роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;
- проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини;
- порціонування (комплектування), роздача страв масового попиту для великої к-сті військовослужбовців особового складу;
- дотримання стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- професійно-технічну освіту;
- бажаний досвід роботи від 1-го року;
- наявність медичної книжки;
- знання технології приготування страв та правил гігієни;
- відповідальне ставлення до результатів роботи;
- знання правил і термінів зберігання сировини і напівфабрикатів;
- охайність.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада спецпризначення "Азов" шукає на роботу водіїв бензовозів. Потенційним кандидатам треба мати водійське посвідчення категорії С та Е, досвід роботи, а також відповідати низці інших вимог.
Також бійці пропонують роботу зварювальникам металу. Потрібні люди, які мають досвід роботи більше року, працювали з різними видами зварювання, а також знають і розуміють технічні креслення та конструкції.
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