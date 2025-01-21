Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує автомеханікам

Військовослужбовці "Азова". Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на ремонті техніки. Йдеться про автомеханіків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 17 січня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки автомеханіка у бригаді "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Автомеханік має обслуговувати та ремонтувати техніку різних типів, зокрема спецтехніку. На роботу запрошують уважних, відповідальних і пунктуальних людей із технічною середньо-спеціальною освітою або досвідом роботи за суміжним напрямком.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати у бригаді становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакантне місце для водіїв, які мають права категорії C/CE. Щоб обійняти посаду, потрібно мати щонайменше рік досвіду роботи та вміти ремонтувати автомобільну техніку.

Також бригада запрошує до своїх лав слюсарів механоскладальних робіт. Претендувати на цю посаду можуть люди, знаються на ремонті деталей і вузлів зразків озброєння.