Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В "Азов" приглашают строителей и разнорабочих — предлагают высокую зарплату arrow

В "Азов" приглашают строителей и разнорабочих — предлагают высокую зарплату

11 октября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
На фронте хорошо платят рабочим и строителям — какая вакансия
Фортификационные укрепления. Иллюстративное фото: Александр Павлюк
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Подразделения "Азовая" ищут специалистов по строительству. На фронте нужны люди, умеющие строить инженерные сооружения.

Вакансия по поиску строителей и разнорабочих размещена на сайте Work.ua.

Читайте также:
В "Азов" приглашают строителей и разнорабочих — предлагают высокую зарплату - фото 1
Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

 

Обязанности строителя и разнорабочего

В вакансии указано, что на работу могут претендовать люди до 50 лет, которые умение работать физически. Претенденты должны не иметь привычек употреблять алкоголь или наркотики.

Что предлагают в "Азове"

Кандидаты, которые подойдут на эту вакансию, будут официально мобилизованы до конца военного положения или возможна служба по контракту. Другие военнослужащие ВСУ тоже имеют возможность перевода в "Азов".

Кроме стандартной ежемесячной оплаты согласно нормам ВСУ, работники, которые будут строить укрепление в зоне боевых действий, могут получать дополнительно денежную надбавку в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в армии нужны операторы радиолокационных станций. Занять эту должность могут люди, умеющие управлять радиолокационным оборудованием и обслуживать его.

Также в полку "Азов" не хватает механиков-радиотелеграфистов. Такие специалисты должны посредством радиостанций, телефонов и других средств обеспечивать связь между подразделениями.

ВСУ работа строительство полк "Азов" вакансии фронт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:30 Рекрутинг в ВСУ стал еще более комфортным — ходить в ТЦК не надо

04:24 Полиция Молдовы провела масштабные обыски — нашли деньги Кремля на срыв выборов

03:26 В "Азов" приглашают строителей и разнорабочих — предлагают высокую зарплату

02:54 В Хмельницкой области усилят мобилизацию и проверят все ВВК и МСЭК — решение принято

02:30 Конфликтов между ТЦК и украинцами можно избежать — адвокат озвучил проблему

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

01:55 Илон Маск не дает ни копейки — только Польша финансирует Starlink для ВСУ

01:32 Айтишник "забронировал" сам себя через Photoshop — как его наказали за подлог

01:30 Ограниченно годных 18-25 лет могут демобилизовать — в чем главный нюанс

00:30 Новые изменения вручения повесток в октябре — что изменилось

10 октября 2024

23:56 В центре Киева изменятся маршруты троллейбусов

04:30 Рекрутинг в ВСУ стал еще более комфортным — ходить в ТЦК не надо

04:24 Полиция Молдовы провела масштабные обыски — нашли деньги Кремля на срыв выборов

03:26 В "Азов" приглашают строителей и разнорабочих — предлагают высокую зарплату

02:54 В Хмельницкой области усилят мобилизацию и проверят все ВВК и МСЭК — решение принято

02:30 Конфликтов между ТЦК и украинцами можно избежать — адвокат озвучил проблему

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

01:55 Илон Маск не дает ни копейки — только Польша финансирует Starlink для ВСУ

01:32 Айтишник "забронировал" сам себя через Photoshop — как его наказали за подлог

01:30 Ограниченно годных 18-25 лет могут демобилизовать — в чем главный нюанс

00:30 Новые изменения вручения повесток в октябре — что изменилось

10 октября 2024

23:56 В центре Киева изменятся маршруты троллейбусов

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Text

17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll