Работа в Азове — какие условия предлагают операторам дронов

Оператор дронов. Фото: Telegram/Zelenskiy

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения операторов БпЛА. Кандидатам надо иметь теоретическую и практическую подготовку по дронам, а также опыт управления. Платить будут от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 21 января, на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности операторов дронов будет входить:

обнаружение и уничтожение противника;

корректировка артиллерийского огня;

воздушная разведка;

дешифровка видеоматериалов;

уничтожение врага дронами со сбросами.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

теоретическую и практическую базовая подготовуа по БпЛА (составные части дрона, топография, прямая трансляция, антенны и т.д.);

опыт управления БпЛА;

опыт управления БпЛА под воздействием действия РЭБ будет преимуществом;

физическую и психологическую выносливость;

готовность работать в зоне активных боевых действий.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, что бригада спецназначения "Азов" также ищет на работу автомехаников. Для устройства нужно уметь ремонтировать технику разных типов, в частности спецтехнику.

Кроме того, мы писали, что бойцы предлагают работуводителям, которые имеют права категории C/CE. Подходят кандидаты, которые имеют минимум год опыта работы и знания в ремонте автомобильной техники.