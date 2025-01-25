Работа в Азове — какие условия предлагают операторам дронов

"Азову" нужны операторы БпЛА — платят высокую зарплату
Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения операторов БпЛА. Кандидатам надо иметь теоретическую и практическую подготовку по дронам, а также опыт управления. Платить будут от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 21 января, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности операторов дронов будет входить:
- обнаружение и уничтожение противника;
- корректировка артиллерийского огня;
- воздушная разведка;
- дешифровка видеоматериалов;
- уничтожение врага дронами со сбросами.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- теоретическую и практическую базовая подготовуа по БпЛА (составные части дрона, топография, прямая трансляция, антенны и т.д.);
- опыт управления БпЛА;
- опыт управления БпЛА под воздействием действия РЭБ будет преимуществом;
- физическую и психологическую выносливость;
- готовность работать в зоне активных боевых действий.
В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.
Напомним, что бригада спецназначения "Азов" также ищет на работу автомехаников. Для устройства нужно уметь ремонтировать технику разных типов, в частности спецтехнику.
Кроме того, мы писали, что бойцы предлагают работуводителям, которые имеют права категории C/CE. Подходят кандидаты, которые имеют минимум год опыта работы и знания в ремонте автомобильной техники.
Читайте Новини.LIVE!