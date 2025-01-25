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"Азову" нужны операторы БпЛА — платят высокую зарплату

25 января 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азове — какие условия предлагают операторам дронов
Оператор дронов. Фото: Telegram/Zelenskiy
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения операторов БпЛА. Кандидатам надо иметь теоретическую и практическую подготовку по дронам, а также опыт управления. Платить будут от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 21 января, на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия оператора БпЛА в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности операторов дронов будет входить:

  • обнаружение и уничтожение противника;
  • корректировка артиллерийского огня;
  • воздушная разведка;
  • дешифровка видеоматериалов;
  • уничтожение врага дронами со сбросами.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • теоретическую и практическую базовая подготовуа по БпЛА (составные части дрона, топография, прямая трансляция, антенны и т.д.);
  • опыт управления БпЛА;
  • опыт управления БпЛА под воздействием действия РЭБ будет преимуществом;
  • физическую и психологическую выносливость;
  • готовность работать в зоне активных боевых действий.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, что бригада спецназначения "Азов" также ищет на работу автомехаников. Для устройства нужно уметь ремонтировать технику разных типов, в частности спецтехнику.

Кроме того, мы писали, что бойцы предлагают работуводителям, которые имеют права категории C/CE. Подходят кандидаты, которые имеют минимум год опыта работы и знания в ремонте автомобильной техники.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" зарплата война в Украине

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