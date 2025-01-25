Робота в Азов — які умови пропонують операторам дронів

Оператор дронів. Фото: Telegram/Zelenskiy

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи операторів БпЛА. Кандидатам треба мати теоретичну в практичну підготовку з дронів, а також досвід керування. Платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у вівторок, 21 січня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків операторів дронів входитиме:

виявлення та знищення противника;

коригування артилерійського вогню;

повітряна розвідка;

дешифрування відеоматеріалів;

знищення ворога дронами зі скидами.

Підійде кандидат на посаду, який має:

теоретичну та практичну базову підготовку з БпЛА (складові частини дрона, топографія, пряма трансляція, антени тощо);

досвід керування БпЛА;

досвід управління БпЛА під впливом дії РЕБ буде перевагою;

фізичну та психологічну витривалість;

готовність працювати в зоні активних бойових дій.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Нагадаємо, що бригада спецпризначення "Азов" також шукає на роботу автомеханіків. Для влаштування потрібно вміти ремонтувати техніку різних типів, зокрема спецтехніку.

Крім того, ми писали, що бійці пропонують роботу водіям, які мають права категорії C/CE. Підходять кандидати, які мають щонайменше рік досвіду роботи та знання в ремонті автомобільної техніки.