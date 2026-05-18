Росіяни відчули, що війна може бути в них: Наєв про удари по РФ

Сергій Наєв. Фото: Командування об'єднаних сил ЗС України

Російське суспільство вже почало відчувати наслідки війни не лише через втрати на фронті, а й безпосередньо у власних містах та кварталах. Протиповітряна оборона РФ не здатна прикрити всі об'єкти на такій розтягнутій території.

Про це заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Удари України по території Росії

За словами Наєва, війна між Україною та Росією нині є насамперед війною ресурсів і технологій. Він наголосив, що українські безпілотники постійно модернізуються та демонструють ефективність безпосередньо на полі бою.

"Це війна ресурсів... Наші безпілотні літальні апарати українського виробництва постійно вдосконалюються і постійно на полі бою показують свій успіх", — сказав він.

Генерал-лейтенант також прокоментував удари по території Росії. За його словами, через великі масштаби країни російська система протиповітряної оборони не здатна повністю захистити всі військові та стратегічні об'єкти.

Наєв додав, що саме тому російські громадяни дедалі частіше відчувають, що війна вже торкається і їхнього повсякденного життя.

Як писали Новини.LIVE, 17 травня Московську область атакували дрони. У різних районах повідомляли про пожежі на нафтових і промислових об'єктах, руйнування житлових будинків, загиблих і поранених.

Напередодні Володимир Зеленський заявив про нові далекобійні удари по Росії. За його словами, українські сили завдавали ударів по російській авіації, системах ППО, кораблях та об'єктах нафтової інфраструктури на відстані майже 1000 кілометрів від лінії фронту.