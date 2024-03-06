Жорсткі заходи з мобілізації — боєць ЗСУ поставив під сумнів необхідність

Працівники ТЦК та СП вручають повістку. Ілюстративне фото: Daily.Lviv

В Україні активно йдуть обговорення щодо необхідності посилення мобілізаційних заходів. Однак жорсткі методи не дадуть бажаного ефекту для результативності ведення бойових дій.

Про це заявив командир підрозділу Р.У.Г. у складі 59 ОМПБр Гамлет Авагян у коментарі для проєкту "Станція Краматорськ".

Читайте також:

Мобілізація в Україні

За словами бійця, немає сенсу залучати на фронт більшу кількість людей, якщо ті не хочуть воювати за допомогою жорсткішого мобілізаційного законодавства.

"Якщо людина не хоче, не буде воювати — притягнемо його туди, поставимо в окоп, а його вбило там, бо він не хоче, не може, не буде воювати. У нього одна думка, як втекти. То для чого це?", — вважає Авагян.

Він додав, що на фронті вистачає вмотивованих людей, а інші — "там не потрібні" та розповів, що кожен боєць у його підрозділі приводить туди своїх друзів та рідних.

"Кожен іноземець, який є, тягне своїх іноземців. Ось так вони всі йдуть сюди", — сказав він.

Водночас військовий попереджає тих чоловіків, які бояться воювати, адже війна може "швидко дістатися до їх домівки".

Нагадаємо, українці почали знаходити у дверях квартир або в поштових скриньках листи з позначкою "Увага, розшук" від керівника ТЦК до начальника місцевої поліції.

Також ми писали, що у Харкові двоє чоловіків отримали повістки, проте ухилились від мобілізації, бо "боялись і не хотіли служити". Суд покарав їх строком до трьох років позбавлення волі.