Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Жорсткі заходи з мобілізації — боєць ЗСУ поставив під сумнів необхідність arrow

Жорсткі заходи з мобілізації — боєць ЗСУ поставив під сумнів необхідність

6 березня 2024 12:25
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Жорсткі заходи з мобілізації — боєць ЗСУ поставив під сумнів необхідність
Працівники ТЦК та СП вручають повістку. Ілюстративне фото: Daily.Lviv
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні активно йдуть обговорення щодо необхідності посилення мобілізаційних заходів. Однак жорсткі методи не дадуть бажаного ефекту для результативності ведення бойових дій.

Про це заявив командир підрозділу Р.У.Г. у складі 59 ОМПБр Гамлет Авагян у коментарі для проєкту "Станція Краматорськ".

Читайте також:

Мобілізація в Україні

За словами бійця, немає сенсу залучати на фронт більшу кількість людей, якщо ті не хочуть воювати за допомогою жорсткішого мобілізаційного законодавства.

"Якщо людина не хоче, не буде воювати — притягнемо його туди, поставимо в окоп, а його вбило там, бо він не хоче, не може, не буде воювати. У нього одна думка, як втекти. То для чого це?", — вважає Авагян.

Він додав, що на фронті вистачає вмотивованих людей, а інші — "там не потрібні" та розповів, що кожен боєць у його підрозділі приводить туди своїх друзів та рідних.

"Кожен іноземець, який є, тягне своїх іноземців. Ось так вони всі йдуть сюди", — сказав він.

Водночас військовий попереджає тих чоловіків, які бояться воювати, адже війна може "швидко дістатися до їх домівки".

Нагадаємо, українці почали знаходити у дверях квартир або в поштових скриньках листи з позначкою "Увага, розшук" від керівника ТЦК до начальника місцевої поліції. 

Також ми писали, що у Харкові двоє чоловіків отримали повістки, проте ухилились від мобілізації, бо "боялись і не хотіли служити". Суд покарав їх строком до трьох років позбавлення волі.

ЗСУ
мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим