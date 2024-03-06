Три варіанти подачі даних військовозобов'язаних до ТЦК — у Раді пояснили

Чоловіки в ТЦК. Ілюстративне фото: zhmerynka.city

У Верховній Раді України працюють над розв'язанням питань з багатьох положень законопроєкту про мобілізацію. Згідно з ним, військовозобов'язані матимуть право подавати свої дані у Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у різні способи.

Про це заявив заступник голови Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Читайте також:

Законопроєкт про мобілізацію

"Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжує роботу над законопроєктом щодо мобілізації та демобілізації й вважає, що громадяни повинні мати право подавати свої дані у ТЦК у різні способи", — зазначив він.

Тож розглядаються такі варіанти подачі інформації в ТЦК:

особисто прийти й оновити дані;

зробити це у ЦНАПі;

зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК.

Водночас оновити дані упродовж 60 днів із моменту набуття чинності закону буде обов’язком громадян, а не правом.

Робота з ухилянтами

За словами Чернєва, наразі обговорюються три варіанти обмежень щодо ухилянтів:

тимчасова заборона на виїзд за кордон;

тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами;

блокування рахунків у банках.

Однак ідею щодо блокування рахунків Комітет не підтримав, оскільки не вважає її реальною дієвою нормою.

Нагадаємо, у Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня. Під час них парламент мав розглянути новий законопроєкт про мобілізацію.

Крім того, розгляд законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді може затягнутися на тижні. Деякі народні депутати внесли до нього по 100-300 правок.

Також видання The Washigton Post писало, що Зеленський та вище військове командування ще не розробили чіткий план мобілізації. Це призвело до глибоких розбіжностей в українському парламенті та суспільстві.