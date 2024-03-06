У Харкові двоє чоловіків відмовились від мобілізації — як їх покарав суд

Вручення повістки чоловіку. Ілюстративне фото: porady.org.ua

У Харкові двоє чоловіків отримали повістки, проте ухилились від мобілізації, бо "боялись і не хотіли служити". Суд покарав їх строком до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на вироки суду.

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Згідно з вироком Київського районного суду Харкову у червні 2023 року одному із чоловіків дали повістку, але він не з'явився до військкомату. 8 серпня він все ж прийшов до ТЦК та написав письмову відмову від мобілізації.

Під час суду він визнав свою провину, але все одно воювати відмовився. Через це його засудили до трьох років позбавлення волі.

Ще один житель Харкова пройшов військово-лікарську комісію у травні 2023 року, яка визнала його придатним до мобілізації. У вересні він отримав повістку, але також від мобілізації відмовився.

На суді він заявив, що до 2008 року він проживав у Росії, де і проходив строкову військову службу. Коли отримав повістку, то ухилився від мобілізації бо "боїться воювати".

Орджонікідзевський районний суд Харкова також визнав його винним та засудив до трьох років позбавлення волі.

Вирок суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, мешканець Жовкви Львівської області зі званням "солдат рядового складу" проігнорував бойову повістку та не з'явився на призовний пункт для відправки на військову службу. Його теж засудили до трьох років ув'язнення.

Раніше на Черкащині засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Підсудний пояснив, що має онкохвору матір, яка не може доглядати за собою.