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Українці почали отримувати додому повідомлення від ТЦК — що вони означають

6 березня 2024 11:55
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Листи від ТЦК з позначкою "Увага розшук" почали надсилати українцям — що це означає
"Лист щастя" від ТЦК у дверях. Фото: tsn.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Українці почали знаходити у дверях квартир або в поштових скриньках листи з позначкою "Увага, розшук" від керівника ТЦК до начальника місцевої поліції. Як цей лист стосується людини, якій його надіслали, та що він означає.

Про це адвокат Роман Сімутін розповів на своєму каналі в Telegram.

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"Байдуже, що папірець не має жодних вихідних даних та й адресований начальнику поліції. Люди цього не помічають, адже першою бачить фразу червоним кольором: "Увага, розшук". Мозок просто припиняє критично мислити, підіймається тиск, з’являється важке дихання, шалене серцебиття тощо", — зазначив адвокат.

На думку юриста, розсилка подібних листів збоку ТЦК є нічим іншим, як підступом. Він впевнений, що більшість взагалі не звернули б на послання уваги, якби штамп був не червоного, а чорного кольору.

"Якщо ви або ваша рідня знайшли подібний папірець, це означає лише одне — вас внесли до бази "Оберіг" як особу, яка порушує законодавство про мобілізацію. І з великою ймовірністю поліція також внесла вас до інформаційно-пошукової бази "Армор". Чи отримували ви повістку, чи ні – байдуже, ви "в розшуку", — підсумував Роман Сімутін.

Раніше адвокат пояснив, як вносять і вилучають інформацію про ухилянтів в базі "Армор". Також Міноборони повідомило, що реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" під'єднали до двох найбільших баз даних.

поліція
лист
мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані
розшук

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