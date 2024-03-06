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Жесткие меры по мобилизации — боец ВСУ подверг сомнению необходимость

6 марта 2024 12:25
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Жесткие меры по мобилизации — боец ВСУ подверг сомнению необходимость
Сотрудники ТЦК и СП вручают повестку. Иллюстративное фото: Daily.Lviv
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине активно идут обсуждения необходимости усиления мобилизационных мероприятий. Однако жесткие методы не дадут желаемого эффекта для результативности боевых действий.

Об этом заявил командир подразделения Р.У.Г. в составе 59 ОМПБр Гамлет Авагян в комментарии для проекта "Станция Краматорск".

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По словам бойца, нет смысла привлекать на фронт больше людей, если те не хотят воевать с помощью более жесткого мобилизационного законодательства.

"Если человек не хочет, не будет воевать - притащим его туда, поставим в окоп, а его убило там, потому что он не хочет, не может, не будет воевать. У него одна мысль, как убежать. Так зачем это?", — считает Авагян.

Он добавил, что на фронте хватает мотивированных людей, а другие — "там не нужны" и рассказал, что каждый боец в его подразделении приводит туда своих друзей и родных.

"Каждый иностранец, который есть, тянет своих иностранцев. Вот так они все идут сюда", — сказал он.

В то же время военный предупреждает тех мужчин, которые боятся воевать, ведь война может "скоро добраться до их дома".

Напомним, украинцы начали находить в дверях квартир или в почтовых ящиках письма с пометкой "Внимание, розыск" от руководителя ТЦК к начальнику местной полиции.

Также мы писали, что в Харькове двое мужчин получили повестки, однако уклонились от мобилизации, потому что "боялись и не хотели служить". Суд наказал их сроком до трех лет лишения свободы.

ВСУ
мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП

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