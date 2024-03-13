Закон про мобілізацію однаково матиме обмеження прав і свобод громадян, — нардеп

Народний депутат України Михайло Цимбалюк. Фото: facebook.com/mykhailotsymbaliuk

Народний депутат України Михайло Цимбалюк заявив, що законопроєкт про мобілізацію однаково матиме певні обмеження прав та свобод українців навіть попри всі правки. За його словами, без вдосконалення мобілізації в Україні не обійтись, адже наша держава за 30 років ще не стикалася з таким досвідом.

Про це повідомляє Еспресо у вівторок, 12 березня.

Читайте також:

Законопроєкт матиме обмеження прав і свобод людини

"Однозначно, що закон, який буде ухвалений в другому читанні, я хотів би, щоб він був ідеальний, він не буде, бо сам процес мобілізації — це державний примус, але під час особливого режиму воєнного стану виписаний так закон, що там передбачені певні обмеження прав і свобод громадян", — пояснив нардеп.

Цимбалюк стверджує, що депутати будуть зобов'язані підтримати цей законопроєкт.

"Коли там будуть такі чинники, які сьогодні дискутуються, я особисто і, думаю, наша фракція голосувати не буде, але зараз важливий момент роботи Комітету, бо там є можливість (сьогоднішній день продемонстрував) переконати більшість членів комітету, що ті чи інші норми, які порушують права людини, є неприпустимі та їх можна виключити", — розповів чиновник.

За його словами, йдеться про накладення арешту на майно, виїзд за кордон чи позбавлення права водіння.

Коли ухвалять законопроєкт про мобілізацію

Нардеп розповів, що закон, найімовірніше, ухвалять найближчими тижнями. Згідно з документом, всі військовозобов'язані упродовж двох місяців мають пройти уточнення даних в ТЦК. У разі нехтування цією вимогою на порушника накладуть штраф, а далі оголосять в розшук та відкриють справу.

"Однозначно держава має ці процеси регулювати й ми, як законодавці, маємо дати механізми державним органам і в тому числі правоохоронним, як реагувати на той чи інший виклик. Я ще раз підкреслюю, коли ми кажемо про мобілізацію, то треба починати з тих хлопців і дівчат, які сьогодні на передовій — певна або більша частина два роки без відпочинку", — додав Цимбалюк.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у Верховній Раді знову планують скасувати пленарний тиждень. Засідання були заплановані на кінець березня.

Також ми писали, що народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що серед іншого в Раді обговорювалася можливість обмеження банківських рахунків ухилянтів. Обговорення відбувались на тлі розгляду правок законопроєкту про мобілізацію.