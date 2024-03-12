Які права отримає поліція щодо військовозобов'язаних — що зміниться

Поліція чергуватиме разом з представниками ТЦК. Фото: uanews.net

У новому законопроєкті про мобілізацію №10449 парламентський комітет з питань нацбезпеки фіналізував низку важливих правок. Поліція не буде вручати повістки, але братиме участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК.

Про це написала "Судово-юридична газета".

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Зокрема поліцейські здійснюватимуть фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів. Також у перевіряючих будуть засоби з доступом до Єдиного реєстру військовозобов'язаних.

Потрібно носити із собою військовий квиток

У період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Обов'язковий медогляд

Визначено обов’язок громадян проходити медогляд для визначення придатності до військової служби згідно з рішенням ВЛК чи відповідного районного (міського) ТЦК.

Раніше ми писали, що в Україні хочуть запровадити обов'язковий військовий вишкіл. Також у ТЦК розповіли, де служитимуть обмежено придатні українці.