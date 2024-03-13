Зеленский ответил, усилят ли в Украине мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране существует очень много дезинформации о процессе мобилизации. По его словам, в обычном законодательстве нет демобилизации во время войны. Вследствие этого возникают разные вопросы по законопроекту о мобилизации.

Об этом украинский лидер сказал в интервью Le Monde и BFM TV.

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Мобилизация в Украине

"Мне кажется, что очень много дезинформации относительно мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев. Это идет пролонгация соответствующего решения в парламенте согласно нашему законодательству", — подчеркнул Зеленский.

Он отвечал на вопрос о массивной мобилизации в этом году. По его словам, есть очередные мобилизационные шаги, предусмотренные Генштабом.

"Есть соответствующее количество людей, которое мобилизуется ежемесячно и ежеквартально. И эти цифры все есть в Генштабе, и они идут так, как и шли", — отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что мобилизация в Украине ни разу не останавливалась и постоянно продолжалась.

"Это не вопрос этого года или прошлого. Это вопрос с начала войны. Идеальна ли она? Нет. Это не идеальное законодательство, потому что это законодательство мирного времени. Когда ты находишься в войне, ты приходишь к некоторым деталям более практичным", — заявил президент.

Глава государства отметил, что закон о мобилизации по некоторым практическим шагам находится в парламенте и изменения прошли уже первое чтение.

"Но есть дебаты у парламентариев, они спорят о том, когда можно увольнять парней, когда нет, кого из них можно и так далее. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал. Поэтому есть разные вопросы: по ротации, отпускам", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что украинские военные хотят ответа, что можно усовершенствовать в законе о мобилизации, а парламентарии — увидеть, какие будут последствия для тех или иных слоев общества.

"Поэтому это вопрос исключительно парламента на сегодня и их дебатов, когда они закончатся в комитетах ВР, тогда будут голосоваться, но все эти дебаты не останавливали и не продолжали мобилизацию, она идет своим образом", — добавил он.

Напомним, народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что законопроект о мобилизации все равно будет иметь определенные ограничения прав и свобод украинцев даже при всех правках. По его словам, без усовершенствования мобилизации в Украине не обойтись, ведь наше государство за 30 лет еще не сталкивалось с таким опытом.

Также в новом законопроекте о мобилизации №10449 парламентский комитет по вопросам нацбезопасности финализовал ряд важных поправок. Полиция не будет вручать повестки, но будет участвовать в осуществлении мер по уведомлению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК.