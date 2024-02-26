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Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

26 лютого 2024 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Демобілізація строковиків — Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 лютого, підписав закон про демобілізацію строковиків. Раніше законопроєкт підтримала Верховна Рада.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті парламенту.

Закон про демобілізацію строковиків

Сьогодні закон підписав голова ВРУ Руслан Стефанчук, після чого його направили Зеленському.

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Законопроєкт про демобілізацію строковиків. Фото: скриншот

Згідно з повідомленням, з дня, коли почне діяти законопроєкт, військовослужбовці строкової служби, кінцевий термін яких припадає на період воєнного стану, мають бути звільнені в запас, якщо вони не планують продовжувати службу за контрактом. Ті, хто отримає статус запасника, матимуть відстрочку від мобілізації на 12 місяців від дати звільнення.

Нагадаємо, 22 лютого Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових, які перебувають на строковій службі. 

Депутати зі "Слуги народу" пояснили, що демобілізацію строковиків винесли окремим законом, аби документ "не став заручником тисяч поправок" і його зміг підписати президент. 

Володимир Зеленський
Верховна Рада
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Україна
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демобілізація

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