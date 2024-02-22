Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків arrow

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків

22 лютого 2024 11:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових, які перебувають на строковій службі. Його вже направлено на розгляд Комітету з нацбезпеки.

Про це йдеться на сайті парламенту

Законопроєкт про демобілізацію строковиків

Відповідний законопроєкт №11035 зареєстрували 22 лютого. Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що законопроєкт можуть розглянути вже завтра, 23 лютого.

null
Зареєстрований законопроєкт. Фото: скриншот
null
Допис Гончаренка в Telegram. Фото: скриншот

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його мета — унормувати під час дії в Україні воєнного стану можливість звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені терміни строкової військової служби.

"Встановити, що при проведенні мобілізації, оголошеної указом Президента України від 24 лютого 2022 року … військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього закону як виняток із положень частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби у запас у строки, визначені указом президента України", — йдеться у законі.

null
Текст законопроєкту. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно нардеп Федір Веніславський назвав проблемні пункти законопроєкту про мобілізацію. Серед них конституційні обмеження прав і свобод людини.

Додамо, через гучний суспільний резонанс та велику кількість пунктів, які потрібно змінювати, за законопроєкт про мобілізацію не проголосують до березня. Наразі до проєкту подали вже понад 3000 правок. 

Володимир Зеленський
законопроєкт
Строкова служба
демобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі