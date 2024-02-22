Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових, які перебувають на строковій службі. Його вже направлено на розгляд Комітету з нацбезпеки.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт про демобілізацію строковиків

Відповідний законопроєкт №11035 зареєстрували 22 лютого. Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що законопроєкт можуть розглянути вже завтра, 23 лютого.

Зареєстрований законопроєкт. Фото: скриншот

Допис Гончаренка в Telegram. Фото: скриншот

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його мета — унормувати під час дії в Україні воєнного стану можливість звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені терміни строкової військової служби.

"Встановити, що при проведенні мобілізації, оголошеної указом Президента України від 24 лютого 2022 року … військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього закону як виняток із положень частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби у запас у строки, визначені указом президента України", — йдеться у законі.

Текст законопроєкту. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно нардеп Федір Веніславський назвав проблемні пункти законопроєкту про мобілізацію. Серед них конституційні обмеження прав і свобод людини.

Додамо, через гучний суспільний резонанс та велику кількість пунктів, які потрібно змінювати, за законопроєкт про мобілізацію не проголосують до березня. Наразі до проєкту подали вже понад 3000 правок.