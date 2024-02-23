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Рада прийняла закон про демобілізацію строковиків

23 лютого 2024 12:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Рада прийняла закон про демобілізацію строковиків
Військові в строю. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Верховна Рада 23 лютого ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків із відстрочкою на 12 місяців. "За" проголосували 319 народних депутатів. 

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму Telegram. 

Закон про демобілізацію строковиків

Сьогодні Верховна Рада прийняла законопроєкт №11035 про демобілізацію військовослужбовців, які перебувають на строковій службі. "За" проголосували 319 нардепів.

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Результати голосування про демобілізацію строковиків у ВР. Фото: t.me/yzheleznyak

"Підтримали ініціативу президента про негайне звільнення строковиків. Вітаю. Дуже очікуване рішення. Тепер чекаємо рішення президента", — написав Арахамія. 

Нагадаємо, 22 лютого Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових, які перебувають на строковій службі. 

Депутати зі "Слуги народу" пояснили, що демобілізацію строковиків винесли окремим законом, аби документ "не став заручником тисяч поправок" і його зміг підписати президент. 

Верховна Рада
військовий призов
війна в Україні
Строкова служба
демобілізація

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