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В Раді пояснили, чому демобілізацію строковиків винесли окремим законом

22 лютого 2024 13:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Раді пояснили, чому демобілізацію строковиків винесли окремим законом
Засідання Верхоної Ради. Фото: Голос України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні винесення питання демобілізації строковиків окремим документом має свою логіку. Таким чином, цей законопроєкт зможе підписати Президент України Володимир Зеленський. Окрім того, документ "не стане заручником тисяч поправок".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на свої джерела у "Слузі народу".

Демобілізацію строковиків винесуть окремим законом

"Це питання зокрема зачіпається і в законопроекті про мобілізацію. Воно б теж могло бути вирішене через цей документ", — розповіло джерело.

Інформатор додав, що до законопроєкту про мобілізацію очікується від 4 до 5 тисяч поправок, що може призвести до затримки рішення щодо демобілізації.

За даними джерела, на розгляд змін щодо мобілізації та ухвалення в Раді піде багато часу, тому вирішили винести питання демобілізації в окремий законопроєкт, який можна буде швидко проголосувати за основу і в цілому.

"Після чого його швидко підпише президент, і він не стане заручником тисяч поправок", — зазначив виданню співрозмовник.

Раніше сьогодні Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових, які перебувають на строковій службі. Його вже направлено на розгляд Комітету з нацбезпеки.

Нещодавно нардеп Федір Веніславський назвав проблемні пункти законопроєкту про мобілізацію. Серед них конституційні обмеження прав і свобод людини.

Володимир Зеленський
закон
ЗСУ
Слуга народу
Україна
мобілізація
законопроєкт
військовозобов'язані
демобілізація
військовослужбовці

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