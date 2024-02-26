Демобилизация срочников — Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон о демобилизации срочников
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 февраля, подписал закон о демобилизации срочников. Ранее законопроект поддержала Верховная Рада.
Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.
Закон о демобилизации срочников
Сегодня закон подписал глава ВРУ Руслан Стефанчук, после чего его направили Зеленскому.
Согласно сообщению, со дня, когда начнет действовать законопроект, военнослужащие срочной службы, конечный срок которых припадает на период военного положения, должны быть уволены в запас, если они не планируют продолжать службу по контракту. Те, кто получит статус запасника, будут иметь отсрочку от мобилизации на 12 месяцев от даты увольнения.
Напомним, 22 февраля Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации военных, находящихся на срочной службе.
Депутаты из "Слуги народа" объяснили, что демобилизацию срочников вынесли отдельным законом, чтобы документ "не стал заложником тысяч поправок" и его смог подписать президент.
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