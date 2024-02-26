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Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

26 февраля 2024 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Демобилизация срочников — Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 февраля, подписал закон о демобилизации срочников. Ранее законопроект поддержала Верховная Рада.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Закон о демобилизации срочников

Сегодня закон подписал глава ВРУ Руслан Стефанчук, после чего его направили Зеленскому.

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Законопроект о демобилизации срочников. Фото: скриншот

Согласно сообщению, со дня, когда начнет действовать законопроект, военнослужащие срочной службы, конечный срок которых припадает на период военного положения, должны быть уволены в запас, если они не планируют продолжать службу по контракту. Те, кто получит статус запасника, будут иметь отсрочку от мобилизации на 12 месяцев от даты увольнения.

Напомним, 22 февраля Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации военных, находящихся на срочной службе.

Депутаты из "Слуги народа" объяснили, что демобилизацию срочников вынесли отдельным законом, чтобы документ "не стал заложником тысяч поправок" и его смог подписать президент.

Владимир Зеленский
Верховная Рада
украинцы
Украина
президент
законопроект
демобилизация

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