Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Зарплата до 125 000 грн — "Азов" шукає тих, хто спеціалізується на ремонті авто arrow

Зарплата до 125 000 грн — "Азов" шукає тих, хто спеціалізується на ремонті авто

4 липня 2024 03:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує мотористам
Чоловік ремонтує авто. Фото: freepik.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бійці бригади "Азов" запрошують на роботу мотористів у батальйони та інші підрозділи. Потрібні фахівці, які вміють ремонтувати авто та мають досвід роботи на аналогічній посаді. За роботу обіцяють платити до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 2 липня.

Читайте також:
Ремонт авто в армії
Вакансія моториста в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Вакансія моториста в бригаді "Азов"

Моторист в "Азові" займатиметься проведенням ремонтних та діагностичних робіт, плановими технічними оглядами автівок, заміною рідин АКПП, ГУР, гальмівної, охолоджувальної, а також ремонтом мотора, підвіски, заміною ременів ГРМ, зчеплення тощо.

Підходить кандидат на посаду, який знає конструкції авто та його вузлів, основи техніки безпеки, уважний до деталей та орієнтований на результат. Також бажаний досвід роботи на схожій посаді.

Як влаштуватися на роботу в "Азов"
Чоловік ремонтує авто. Фото: freepik.com

Натомість бригада пропонує такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація або служба за контрактом;
  • грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — 25 000-125 000;
  • можливість переведення для чинних військових;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які фахівці потрібні "Азову"

Нагадаємо, що бійці запрошують на роботу командира пожежного відділення із профільним навчанням та стажем роботи від 2-х років. Платити обіцяють до 125 тисяч гривень.

Також "Азов" шукає фахівців, які вестимуть розвідку задля знищення противника — операторів БпЛА. Фахівцям платитимуть до 125 000 грн.

Додамо, що бригада формує радіотехнічний підрозділ, куди запрошує на роботу інженерів технічних засобів охорони. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець отримуватиме щоденну доплату — 3 300 гривень.

ремонт робота авто полк "Азов" мобілізація вакансії зарплатня війна в Україні війна Рекрутинг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть