Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує мотористам

Чоловік ремонтує авто. Фото: freepik.com

Бійці бригади "Азов" запрошують на роботу мотористів у батальйони та інші підрозділи. Потрібні фахівці, які вміють ремонтувати авто та мають досвід роботи на аналогічній посаді. За роботу обіцяють платити до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 2 липня.

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Вакансія моториста в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Вакансія моториста в бригаді "Азов"

Моторист в "Азові" займатиметься проведенням ремонтних та діагностичних робіт, плановими технічними оглядами автівок, заміною рідин АКПП, ГУР, гальмівної, охолоджувальної, а також ремонтом мотора, підвіски, заміною ременів ГРМ, зчеплення тощо.

Підходить кандидат на посаду, який знає конструкції авто та його вузлів, основи техніки безпеки, уважний до деталей та орієнтований на результат. Також бажаний досвід роботи на схожій посаді.

Чоловік ремонтує авто. Фото: freepik.com

Натомість бригада пропонує такі умови роботи:

офіційна мобілізація або служба за контрактом;

грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — 25 000-125 000;

можливість переведення для чинних військових;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які фахівці потрібні "Азову"

Нагадаємо, що бійці запрошують на роботу командира пожежного відділення із профільним навчанням та стажем роботи від 2-х років. Платити обіцяють до 125 тисяч гривень.

Також "Азов" шукає фахівців, які вестимуть розвідку задля знищення противника — операторів БпЛА. Фахівцям платитимуть до 125 000 грн.

Додамо, що бригада формує радіотехнічний підрозділ, куди запрошує на роботу інженерів технічних засобів охорони. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець отримуватиме щоденну доплату — 3 300 гривень.