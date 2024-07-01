Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інженерам технічних засобів охорони

Бійці бригади "Азов". || Фото: ukranews.com

Бригада "Азов" формує радіотехнічний підрозділ. У полку з'явилася вакансія інженера технічних засобів охорони. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець отримуватиме щоденну доплату — 3 300 гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 28 червня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки інженера технічних засобів охорони в полку "Азов"

Інженер технічних засобів охорони мусить забезпечувати підрозділ технічними засобами посилення охорони, вдосконалювати та знаходити нестандартні рішення в питаннях технічної охорони, супроводжувати технічне забезпечення та ремонт засобів технічної охорони підрозділу.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу запрошують порядних і відповідальних фахівців із вищою (бажано технічною) освітою. Також претенденту на посаду потрібно мати досвід роботи з монтажем, наладкою, проєктуванням сучасних систем: сигналізації, відеоспостереження, контролю доступом.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам гідну щомісячну зарплату (до 125 тисяч гривен), безоплатне забезпечення речовим майном і харчуванням, військову службу за мобілізацією або контрактом у лавах Нацгвардії України. Усім військовим надається гарантована відпустка 30+10 днів із правом виїзду за кордон.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у полку "Азов" потрібні командири пожежного відділення, які мають профільну освіту та не менше двох років досвіду роботи за фахом. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також в "Азові" бракує психіатрів. На роботу запрошують медиків із вищою освітою. Зарплата — до 125 тисяч гривень.