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Зарплата до 125 000 грн — "Азов" ищет тех, кто специализируется на ремонте авто

4 июля 2024 03:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает мотористам
Мужчина ремонтирует авто. Фото: freepik.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бойцы бригады "Азов" приглашают на работу мотористов в батальоны и другие подразделения. Нужны специалисты, умеющие ремонтировать авто и имеющие опыт работы на аналогичной должности. За работу обещают платить до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 2 июля.

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Вакансия моториста в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Вакансия моториста в бригаде "Азов"

Моторист в Азове будет заниматься проведением ремонтных и диагностических работ, плановыми техническими осмотрами авто, заменой жидкостей АКПП, ГУР, тормозной, охлаждающей, а также ремонтом мотора, подвески, заменой ремней ГРМ, сцепления и т.д.

Подходит кандидат на должность, знающий конструкции авто и его узлов, основы техники безопасности, внимательный к деталям и ориентированный на результат. Также желателен опыт работы на похожей должности.

Как устроиться на работу в "Азов"
Мужчина ремонтирует авто. Фото: freepik.com

Бригада предлагает следующие условия работы:

  • официальная мобилизация или служба по контракту;
  • денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — 25 000-125 000 грн;
  • возможность перевода для действующих военных;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие специалисты нужны "Азову"

Напомним, что бойцы приглашают на работу командира пожарного отделения с профильным обучением и стажем работы от 2-х лет. Платить обещают до 125 тысяч гривен.

Также "Азов" ищет специалистов, которые будут вести разведку для уничтожения противника — операторов БпЛА. Специалистам будут платить до 125 000 грн.

Добавим, что бригада формирует радиотехническое подразделение, куда приглашает на работу инженеров технических средств охраны. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий, специалист будет получать ежедневную доплату — 3 300 гривен.

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