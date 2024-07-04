Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает мотористам

Мужчина ремонтирует авто. Фото: freepik.com

Бойцы бригады "Азов" приглашают на работу мотористов в батальоны и другие подразделения. Нужны специалисты, умеющие ремонтировать авто и имеющие опыт работы на аналогичной должности. За работу обещают платить до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 2 июля.

Читайте также:

Вакансия моториста в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Вакансия моториста в бригаде "Азов"

Моторист в Азове будет заниматься проведением ремонтных и диагностических работ, плановыми техническими осмотрами авто, заменой жидкостей АКПП, ГУР, тормозной, охлаждающей, а также ремонтом мотора, подвески, заменой ремней ГРМ, сцепления и т.д.

Подходит кандидат на должность, знающий конструкции авто и его узлов, основы техники безопасности, внимательный к деталям и ориентированный на результат. Также желателен опыт работы на похожей должности.

Мужчина ремонтирует авто. Фото: freepik.com

Бригада предлагает следующие условия работы:

официальная мобилизация или служба по контракту;

денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — 25 000-125 000 грн;

возможность перевода для действующих военных;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие специалисты нужны "Азову"

Напомним, что бойцы приглашают на работу командира пожарного отделения с профильным обучением и стажем работы от 2-х лет. Платить обещают до 125 тысяч гривен.

Также "Азов" ищет специалистов, которые будут вести разведку для уничтожения противника — операторов БпЛА. Специалистам будут платить до 125 000 грн.

Добавим, что бригада формирует радиотехническое подразделение, куда приглашает на работу инженеров технических средств охраны. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий, специалист будет получать ежедневную доплату — 3 300 гривен.