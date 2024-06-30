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Платитимуть до 125 000 грн — "Азов" шукає цивільного фахівця на керівну посаду

30 червня 2024 03:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які вимоги до командира пожежного відділення
Бійці бригади спецпризначення "Азов". Фото: "Азов" / Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бійці бригади спецпризначення "Азов" запрошують на роботу командира пожежного відділення. Потрібен фахівець із профільним навчанням та стажем роботи від 2-х років. Платити обіцяють від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у суботу, 29 червня.

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Вакансія командира пожежного відділення в "Азов" на Work.ua. Фото: скриншот

Як потрапити в "Азов"

До обов'язків командира пожежного відділення в бригаді входить:

  • здійснення та координація бойової готовності підлеглих для виконання завдань;
  • організація виконання наказів щодо пожежогасіння та дотримання правил безпеки;
  • організація евакуації людей із зони пожежі;
  • оцінка обстановки за зовнішніми ознаками та даними розвідки під час гасіння пожежі;
  • визначення напрямку бойових дій, ухвалення рішень та віддача наказів щодо гасіння пожежі;
  • контроль протипожежного режиму та дотримання норм безпеки праці;
  • участь у пожежно-тактичних заняттях та навчаннях, керівництво роботою відділення;
  • організація та проведення занять з пожежно-стройової підготовки.

Кандидат на посаду повинен бути громадянином України, мати повну загальну середню освіту та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Також потрібен досвід роботи щонайменше два роки.

Робота в "Азов"
Пожежник у спеціальному одязі на тлі пожежної машини. Фото: freepik.com

Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:

  • офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
  • грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — від 25 до 125 тисяч гривень;
  • можливість переведення для чинних військовослужбовців;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які фахівці потрібні "Азову"

Нагадаємо, що бійці запрошують на роботу психіатра. Потрібна повна вища освіта та відповідний досвід роботи понад два роки. Платити обіцяють від 25 000 грн, крім того, можливі додаткові винагороди.

Також бригада шукає електромонтера. Кандидат на посаду повинен мати групу допуску до 1 000 В, професійно-технічну освіту, а також досвід роботи. Платитимуть до 125 000 гривень залежно від того, чи працюватиме він у зоні бойових дій.

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