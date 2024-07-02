Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам БпЛА

Оператор БпЛА. Фото: grivna.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які вестимуть розвідку задля знищення противника. Йдеться про операторів БпЛА.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки оператора БпЛА в полку "Азов"

Оператор БпЛА повинен виявляти та знищувати противника, коригувати артилерійський вогонь, вести повітряну розвідку, дешифрувати відеоматеріали, знищувати ворога дронами зі скидами.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду оператора БпЛА в полку "Азов" повинна мати теоретичну й базову підготовку з безпілотників (знати складові частини дрона, топографію, пряму трансляцію, антени) та досвід керування БпЛА. На роботу приймуть фізично і психологічно витривалих людей, які готові працювати в зоні активних бойових дій. Перевагу нададуть кандидатам, що мають досвід управління БпЛА під впливом дії РЕБ.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Бойові завдання, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій, але в такому разі за кожен день служби буде доплата — 3 300 гривень щодня. Зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. Можливе переведення на посаду чинних військовослужбовців.

Нагадаємо, у полку "Азов" потрібні інженери технічних засобів охорони. Такі фахівці служитимуть у радіотехнічному підрозділі. Аби обійняти посаду, потрібно мати досвід роботи з монтажем, наладкою та проєктуванням сучасних систем охорони.

Також в "Азові" бракує командирів пожежного відділення. На роботу запрошують фахівців, які мають профільну освіту та не менш двох років досвіду роботи. Зарплата — до 125 тисяч гривень.