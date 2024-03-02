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Законопроєкт про мобілізацію — у Раді розповіли, хто зможе отримати бронь

2 березня 2024 12:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Законопроєкт про мобілізацію — у Раді розповіли, хто зможе отримати бронь
Співробітники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Ілюстративне фото: ВОТЦК та СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що бронювання у законопроєкті про мобілізацію передбачатиметься не лише для держслужбовців, правоохоронців та працівників оборонно-промислових комплексів. Йдеться також про інші сфери, які є критичними для функціонування держави.

Про це Федір Веніславський сказав в інтерв’ю "РБК-Україна".

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Бронювання від мобілізації

"Бронювання буде зберігатися для тих осіб, діяльність яких в економічній сфері є критичною для функціонування держави і органів державної влади, органів місцевого самоврядування, життєдіяльності населення. Але це буде визначатися детально постановою Кабінету міністрів", — зазначив Веніславський.

За його словами, у цьому законопроєкті визначається лише те, що в органах державної влади та місцевого самоврядування можуть бути заброньовані їхні керівники.

"Що стосується держслужбовців категорій Б і В — серед них може бути заброньовано до 50% військовозобов’язаних", — наголосив він.

Також у комітеті дійшли згоди, що в органах прокуратури, в БЕБ, ДСНС, службі судової охорони, працівники судів та інших правоохоронних органів матимуть можливість отримати бронювання від мобілізації.

"А щодо суддів, прокурорів — для них варто зберегти право на відстрочку, щоб вони не стали залежними від стороннього впливу і щоб не було паралічу судової та правоохоронної системи", — зазначив Веніславський.

За його словами, у законопроєкті йдеться, що поліцейські повинні перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік. Водночас всі вони підлягають бронюванню.

Нагадаємо, народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповів, чи можна забронювати від мобілізації журналістів. За його словами, це малоймовірно.

Також в Україні оновили правила щодо бронювання працівників критично важливих підприємств від мобілізації. За новими критеріями компанії можуть бронювати від 50% або до 50% чоловіків призовного віку.

Верховна Рада
українці
Україна
Федір Веніславський
мобілізація
бронювання

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