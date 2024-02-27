Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Бронювання журналістів від мобілізації — нардеп розповів, чи це можливо arrow

Бронювання журналістів від мобілізації — нардеп розповів, чи це можливо

27 лютого 2024 17:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бронювання журналістів від мобілізації — нардеп розповів, чи це можливо
Народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Фото: goloszmin.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповів, чи можна забронювати від мобілізації журналістів. За його словами, це малоймовірно.

Про це надреп сказав в інтерв'ю NV у вівторок, 27 лютого.

Бронювання журналістів від мобілізації

Юрчишин зазначив, що порівнювати в цьому питанні Україну та Росію недоречно.

"Є приклад країни-агресора, де всі працівники федеральних медіа заброньовані, не підлягають призову в принципі. Але Росія розглядає медіа як одну з частин пропагандистської машини, і так, фактично, всі журналісти призвані на інформаційний фронт", — наголосив він.

За його словами, в Україні трошки інша ситуація, зважаючи на те, що у країні такого рівня взаємозамінності, як в РФ, такої кількості людського активу фізично немає.

"Тож говорити про бронювання в існуючих умовах — я б сказав, це скоріше буде звучати наївно, ніж реалістично", — додав Юрчишин.

Нагадаємо, на думку експертів, ініціатива економічного бронювання фактично законно закріплює концепцію "викупу" від мобілізації, що може спричинити посилення соціального невдоволення. Українці побоюються, що це може бути легалізація корупції.

Також в Україні змінили правила отримання броні від мобілізації для співробітників оборонних підприємств. Компаніям, які працюють на армію, запропонували два варіанти бронювання.

Верховна Рада
журналісти
українці
Україна
нардепи
Ярослав Юрчишин
мобілізація
бронювання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі