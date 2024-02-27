Бронювання журналістів від мобілізації — нардеп розповів, чи це можливо

Народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Фото: goloszmin.org

Народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповів, чи можна забронювати від мобілізації журналістів. За його словами, це малоймовірно.

Про це надреп сказав в інтерв'ю NV у вівторок, 27 лютого.

Бронювання журналістів від мобілізації

Юрчишин зазначив, що порівнювати в цьому питанні Україну та Росію недоречно.

"Є приклад країни-агресора, де всі працівники федеральних медіа заброньовані, не підлягають призову в принципі. Але Росія розглядає медіа як одну з частин пропагандистської машини, і так, фактично, всі журналісти призвані на інформаційний фронт", — наголосив він.

За його словами, в Україні трошки інша ситуація, зважаючи на те, що у країні такого рівня взаємозамінності, як в РФ, такої кількості людського активу фізично немає.

"Тож говорити про бронювання в існуючих умовах — я б сказав, це скоріше буде звучати наївно, ніж реалістично", — додав Юрчишин.

Нагадаємо, на думку експертів, ініціатива економічного бронювання фактично законно закріплює концепцію "викупу" від мобілізації, що може спричинити посилення соціального невдоволення. Українці побоюються, що це може бути легалізація корупції.

Також в Україні змінили правила отримання броні від мобілізації для співробітників оборонних підприємств. Компаніям, які працюють на армію, запропонували два варіанти бронювання.