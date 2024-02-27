Експерт пояснив, чим небезпечна ініціатива щодо економічного бронювання

Військовообов'язаний прийшов до військкомату. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Ініціатива економічного бронювання фактично законно закріплює концепцію "викупу" від мобілізації, що може спричинити посилення соціального невдоволення. Українці побоюються, що це може бути легалізація корупції.

Про це заявив головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус, пише видання РБК-Україна у вівторок, 27 лютого.

Чим небезпечна ініціатива економічного бронювання

За словами Уса, є думка, що певна плата може звільнити від мобілізації. По суті, це створює умови для "викупу" тими, хто може собі це дозволити, тоді як решта залишиться беззахисною.

"Це негативне сприйняття може створити такі негативні тенденції самому суспільстві, які гіпотетично можуть вилитися у певні, навіть скажу так, революційні настрої. Цього, безумовно, слід уникати під час ведення війни", — зазначив Ус.

Експерт вказав на важливість пошуку балансу між військовими потребами та економічною стабільністю. На його думку, повне переорієнтування економіки на військові потреби без чіткого розуміння процесу може завдати шкоди економіці країни.

"Україні потрібно шукати баланс. Треба, з одного боку, щоб економіка працювала, і були люди, які працюють у цій економіці. З іншого боку, щоб і на фронті таки були успіхи", — додав Ус.

Нагадаємо, адвокат Олександр Потєшин розповів, чи можуть громадяни, у яких щойно закінчилося бронювання, відмовитися від отримання мобілізаційного розпорядження.

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