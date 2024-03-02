Законопроект о мобилизации — в Раде рассказали, кто сможет получить бронь

Сотрудники ТЦК проверяют документы мужчины. Иллюстративное фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский рассказал, что бронирование в законопроекте о мобилизации будет предусматриваться не только для госслужащих, правоохранителей и работников оборонно-промышленных комплексов. Речь идет также о других сферах, которые являются критическими для функционирования государства.

Об этом Федор Вениславский сказал в интервью "РБК-Украина".

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Бронирование от мобилизации

"Бронирование будет сохраняться для тех лиц, деятельность которых в экономической сфере является критической для функционирования государства и органов государственной власти, органов местного самоуправления, жизнедеятельности населения. Но это будет определяться детально постановлением Кабинета министров", — отметил Вениславский.

По его словам, в этом законопроекте определяется только то, что в органах государственной власти и местного самоуправления могут быть забронированы их руководители.

"Что касается госслужащих категорий Б и В — среди них может быть забронировано до 50% военнообязанных", — подчеркнул он.

Также в комитете пришли к согласию, что в органах прокуратуры, в БЭБ, ГСЧС, службе судебной охраны, работники судов и других правоохранительных органов будут иметь возможность получить бронирование от мобилизации.

"А по отношению к судьям, прокурорам — для них стоит сохранить право на отсрочку, чтобы они не стали зависимыми от постороннего влияния и чтобы не было паралича судебной и правоохранительной системы", — отметил Вениславский.

По его словам, в законопроекте говорится, что полицейские должны перейти из специального учета на общий военный учет. В то же время все они подлежат бронированию.

Напомним, народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин рассказал, можно ли забронировать от мобилизации журналистов. По его словам, это маловероятно.

Также в Украине обновили правила бронирования работников критически важных предприятий от мобилизации. По новым критериям компании могут бронировать от 50% или до 50% мужчин призывного возраста.