Бронь від мобілізації — нові правила відстрочки для працівників підприємств

Українські військові в строю. Ілюстративне фото: galinfo.com.ua

В Україні оновили правила щодо бронювання працівників критично важливих підприємств від мобілізації. За новими критеріями компанії можуть бронювати від 50% або до 50% чоловіків призовного віку.

Про те, хто може отримати бронь від мобілізації та нові правила відстрочки, повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Читайте також:

Які підприємства зможуть бронювати працівників від мобілізації

Згідно з новими правилами, підприємства можуть бронювати співробітників за двома варіантами: від 50% працівників і до 50% працівників включно.

До першої категорії від 50% належать наступні компанії:

підприємства, установи та організації, які виробляють товари для військових;

розробляють, модернізують і ремонтують військову та спеціальну техніку і запчастини до неї;

виробляють боєприпаси та інші продукти оборонного призначення.

Ці підприємства мають відповідати таким нормам:

бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони або бути співвиконавцем такого контракту;

понад 50% загального обсягу їхнього виробництва мають бути товарами, роботами і послугами оборонного призначення (за останній звітний період).

До другої категорії до 50% працівників потрапляють:

підприємства, які працюють у сфері промисловості;

у літакобудівній галузі;

у сфері космічної діяльності.

Відповідно таке підприємство має бути внормованим до 3 з 5 критеріїв:

бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони або бути співвиконавцем такого контракту;

понад 50% загального обсягу виробництва мають бути товарами, роботами і послугами оборонного призначення (за останній звітний період);

бути включеним до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) відповідно до Закону України;

брати участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами в літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності;

виробляти товари, виконувати роботи та надавати послуги для підприємств ОПК (які використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення).

Питання відповідності певної компанії критеріям вирішуватиме спеціальна робоча група Мінстратегпрому та представників зацікавлених органів влади.

Критично важливі підприємства — характеристики

Підприємства, що визнані комісією критично важливими мають відповідати таким вимогам:

сума податків та інших зборів, сплачених підприємством, перевищує 1,5 млн євро;

сума річних надходжень підприємства в іноземній валюті становить не менше 32 млн євро в еквіваленті;

немає заборгованостей з ЄСВ;

середня місячна зарплата працівників не менша за середню зарплату в регіоні;

у підприємства є резидентство в Дія.City.

Нагадаємо, в Україні спростили правила отримання броні від мобілізації для співробітників оборонних підприємств. Компанії, що працюють на армію, можуть обрати один з двох запропонованих варіантів.

Також ми писали про те, що нардеп та голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин відповів, чи можна забронювати від мобілізації журналістів.