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Законопроект о мобилизации создаст коллапс в ТЦК — эксперт назвал причину

2 марта 2024 16:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Законопроект о мобилизации создаст коллапс в ТЦК — эксперт назвал причину
Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что новый законопроект о мобилизации может вызвать коллапс в территориальных центрах комплектования. По его оценкам, в целом под мобилизацию могут попасть около восьми миллионов украинцев

Об этом Алексей Антипович сказал в интервью LIGA.net.

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Антипович подчеркнул, что в условиях военных действий мобилизация остается неотъемлемой необходимостью. Сейчас многие граждане Украины чувствуют страх перед военной службой и взятием оружия в руки.

Несмотря на слухи о том, что люди, которые обращаются в ТЦК, могут оказаться на фронте, интерес граждан к службе в армии достаточно ограничен.

Эксперт выразил опасение, что новый закон может привести к коллапсу в ТЦК из-за значительного увеличения нагрузки. По его оценкам, под мобилизацию могут попасть около восьми миллионов украинцев.

Антипович считает, что большинство граждан будут следовать закону, ведь они осознают необходимость поддержки обороноспособности страны.

Напомним, Антипович заявил, что украинцы могут быть возмущены после принятия законопроекта о мобилизации. Однако, вероятнее всего, они не выйдут с массовыми протестами на улицу.

Также член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский рассказал, что бронирование в законопроекте о мобилизации будет предусматриваться не только для госслужащих, правоохранителей и работников оборонно-промышленных комплексов. Речь идет также о других сферах, которые являются критическими для функционирования государства.

украинцы
Украина
мобилизация
законопроект
ТЦК и СП

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