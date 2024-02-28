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Законопроект о мобилизации — возможны ли протесты после его принятия

28 февраля 2024 16:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Законопроект о мобилизации — возможны ли протесты после его принятия
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинцы могут быть возмущены после принятия законопроекта о мобилизации. Однако скорее всего они не выйдут с массовыми протестами на улицу. Большинство из них выполнит требования закона.

Об этом сообщил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью LIGA.net.

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Законопроект о мобилизации

По словам Антиповича, в январе-феврале среди опрошенных украинцев было зафиксировано снижение показателя правильности движения государства в связи с новым законопроектом о мобилизации.

"Но не может не существовать мобилизации в условиях войны. То, что украинец или кто-либо боится смерти больше всего — это естественный, базовый страх. Это нормально — бояться смерти, не хотеть воевать и брать оружие в руки. Таких украинцев много", — подчеркнул он.

Социолог также отметил, что в контексте слухов о том, что человек пришел в ТЦК, а на следующий день оказался на фронте, украинцы не проявляют желания идти в центры комплектования.

"По закону никто просто ничего еще не знает. Но когда он уже будет принят, когда будет о чем говорить, и будут понятны какие-то механизмы, тогда, я думаю, украинцы — не все, но частично — выполнят норму этого закона", — считает Антипович.

Он говорит, что среди украинцев будут возмущения как в соцсетях, так и на улицах.

"Возмущение в соцсетях — конечно, возмущение в Facebook — конечно, возмущение даже на улицах в отдельных случаях — конечно. Но часть людей просто пойдет и выполнит этот закон. И это нормально", — добавил эксперт.

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки началось обсуждение законопроекта о мобилизации с более чем 4 196 поправками. Народный депутат и член комитета Федор Вениславский заявил, что рассмотрение было структурировано в 17 ключевых блоков, причем первые шесть из них уже были рассмотрены.

Также решается вопрос о привлечении к службе в Вооруженных силах Украины пенсионеров силовых структур.

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