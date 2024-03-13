Мобилизация в Украине — как на самом деле должна выглядеть законная повестка

Военнообязанному мужчине выписывают повестку. Скриншот из Youtube

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 13 мая 2024 года. Военнообязанным мужчинам и дальше будут выписывать повестки. Поэтому важно знать, как выглядеть этот документ и какие данные должны быть указаны обязательно.

Все, что нужно знать украинцам о повестке и ее содержании, рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.

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Так, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1478, повестка в Украине имеет утвержденную форму.

Что нужно знать о повестке 2024 года

Так, по словам правоведа, повестка является официальным документом о вызове военнообязанного в ТЦК и СП для уточнения данных.

В случае соблюдения правильности ее оформления и порядка вручения, он обязывает лицо явиться в ТЦК в определенные сроки. При этом лицо должно лично поставить свою подпись, что ознакомилось с правилами и получило документ.

В то же время Марина Бекало отметила, что на сегодня в государстве нет урегулированного порядка и алгоритма вручения повесток представителями ТЦК и СП. Однако эту ситуацию пытаются изменить законотворцы соответствующим новым законопроектом о мобилизации №10449.

"В какой редакции с учетом внесенных правок будет окончательно принятый проект, будет видно позже. А значит, сегодня по действующему профильному законодательству, в частности по ст. 22 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке", предусматривается обязанность граждан явиться в ТЦК СП в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и повестках", — пояснила специалистка.

Также правовед подчеркнула, что действующим законодательством не предоставляются полномочия представителям ТЦК принудительно доставлять граждан в территориальные центры. Их права ограничиваются исключительно вручением повестки или мобилизационного распоряжения.

Вручение повестки военнообязанному мужчине. Скриншот с видео на Youtube

Какие бывают виды повесток

Сейчас в Украине действуют три типа повесток:

Для уточнения данных — призывник должен явиться в ТЦК, чтобы обновить свои данные. Например, о местонахождении, состоянии здоровья, составе семьи, местах работы или учебы и т.д. Для прохождения ВВК — пройти медицинское обследование, после чего получить вывод о пригодности к службе. Мобилизационное распоряжение (боевая повестка или повестка на отправку) — дают пригодному военнообязанному.

Кто имеет право вручать повестку

Закон четко определяет список лиц, имеющих право вручать повестку. К таким относятся:

представители ТЦК и СП;

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители (председатели) государственных органов;

руководители органов местного самоуправления;

руководители ЖЭКа, ОСМД;

работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.

Можно проверить служебные удостоверения этих лиц и распоряжение руководителя ТЦК о вручении повесток.

Военнообязанному мужчине выписывают повестку. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Вид и содержание правильно оформленной повестки 2024 года

Вышеупомянутым постановлением Кабмина №1478 утверждена форма повесток и содержание. Поскольку это официальный документ, его должны правильно заполнить.

Так, правильно оформленная повестка должна содержать:

название "ПОВЕСТКА";

номер повестки;

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.

Если какие-либо сведения внесены в повестку неправильно, то военнообязанный имеет полное право от нее отказаться.

Образец повестки в 2024 году. Скриншот с сайта Минобороны

При каких условиях от повестки можно отказаться

Военнообязанный имеет полное право отказаться от повестки, если:

неправильно указаны данные лица;

повестку вручает не уполномоченное лицо;

на повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.

В случае отказа от повестки, сотрудник ТЦК должен составить соответствующий акт в присутствии двух свидетелей. Далее этот акт передается в Центр комплектования.

Следует отметить, что в случае отказа от повестки по уважительной причине военнообязанному не грозит никакая ответственность.

Ранее мы писали, что украинцам хотят официально разрешить снимать на камеру действия сотрудников ТЦК и СП.

Напомним, мы сообщали, кто имеет право не идти в ТЦК и СП даже за повесткой.

Также мы информировали, есть ли места, где работники ТЦК и СП не имеют права вручать повестки военнообязанным во время войны.