Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Законно оформленная повестка — как выглядит и какие данные обязательно содержит arrow

Законно оформленная повестка — как выглядит и какие данные обязательно содержит

13 марта 2024 08:37
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как на самом деле должна выглядеть законная повестка
Военнообязанному мужчине выписывают повестку. Скриншот из Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 13 мая 2024 года. Военнообязанным мужчинам и дальше будут выписывать повестки. Поэтому важно знать, как выглядеть этот документ и какие данные должны быть указаны обязательно.

Все, что нужно знать украинцам о повестке и ее содержании, рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.

Читайте также:

Так, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1478, повестка в Украине имеет утвержденную форму.

Что нужно знать о повестке 2024 года

Так, по словам правоведа, повестка является официальным документом о вызове военнообязанного в ТЦК и СП для уточнения данных.

В случае соблюдения правильности ее оформления и порядка вручения, он обязывает лицо явиться в ТЦК в определенные сроки. При этом лицо должно лично поставить свою подпись, что ознакомилось с правилами и получило документ.

В то же время Марина Бекало отметила, что на сегодня в государстве нет урегулированного порядка и алгоритма вручения повесток представителями ТЦК и СП. Однако эту ситуацию пытаются изменить законотворцы соответствующим новым законопроектом о мобилизации №10449.

"В какой редакции с учетом внесенных правок будет окончательно принятый проект, будет видно позже. А значит, сегодня по действующему профильному законодательству, в частности по ст. 22 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке", предусматривается обязанность граждан явиться в ТЦК СП в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и повестках", — пояснила специалистка.

Также правовед подчеркнула, что действующим законодательством не предоставляются полномочия представителям ТЦК принудительно доставлять граждан в территориальные центры. Их права ограничиваются исключительно вручением повестки или мобилизационного распоряжения.

 

Что нужно знать о повестке 2024 года
Вручение повестки военнообязанному мужчине. Скриншот с видео на Youtube

Какие бывают виды повесток

Сейчас в Украине действуют три типа повесток:

  1. Для уточнения данных — призывник должен явиться в ТЦК, чтобы обновить свои данные. Например, о местонахождении, состоянии здоровья, составе семьи, местах работы или учебы и т.д.
  2. Для прохождения ВВК — пройти медицинское обследование, после чего получить вывод о пригодности к службе.
  3. Мобилизационное распоряжение (боевая повестка или повестка на отправку) — дают пригодному военнообязанному.

Кто имеет право вручать повестку

Закон четко определяет список лиц, имеющих право вручать повестку. К таким относятся:

  • представители ТЦК и СП;
  • должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);
  • соответствующие органы местного самоуправления;
  • руководители (председатели) государственных органов;
  • руководители органов местного самоуправления;
  • руководители ЖЭКа, ОСМД;
  • работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.

Можно проверить служебные удостоверения этих лиц и распоряжение руководителя ТЦК о вручении повесток.

 

Кто имеет право вручать повестку
Военнообязанному мужчине выписывают повестку. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Вид и содержание правильно оформленной повестки 2024 года

Вышеупомянутым постановлением Кабмина №1478 утверждена форма повесток и содержание. Поскольку это официальный документ, его должны правильно заполнить.

Так, правильно оформленная повестка должна содержать:

  • название "ПОВЕСТКА";
  • номер повестки;
  • фамилия, имя и отчество военнообязанного;
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
  • номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
  • дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
  • наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
  • подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
  • дату выдачи повестки;
  • мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.

Если какие-либо сведения внесены в повестку неправильно, то военнообязанный имеет полное право от нее отказаться.

 

Как выглядит повестка 2024 года
Образец повестки в 2024 году. Скриншот с сайта Минобороны

При каких условиях от повестки можно отказаться

Военнообязанный имеет полное право отказаться от повестки, если:

  • неправильно указаны данные лица;
  • повестку вручает не уполномоченное лицо;
  • на повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.

В случае отказа от повестки, сотрудник ТЦК должен составить соответствующий акт в присутствии двух свидетелей. Далее этот акт передается в Центр комплектования.

Следует отметить, что в случае отказа от повестки по уважительной причине военнообязанному не грозит никакая ответственность.

 

Ранее мы писали, что украинцам хотят официально разрешить снимать на камеру действия сотрудников ТЦК и СП.

Напомним, мы сообщали, кто имеет право не идти в ТЦК и СП даже за повесткой.

Также мы информировали, есть ли места, где работники ТЦК и СП не имеют права вручать повестки военнообязанным во время войны.

война
Украина
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса