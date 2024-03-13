Мобилизация в Украине — как на самом деле должна выглядеть законная повестка

Законно оформленная повестка — как выглядит и какие данные обязательно содержит
В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 13 мая 2024 года. Военнообязанным мужчинам и дальше будут выписывать повестки. Поэтому важно знать, как выглядеть этот документ и какие данные должны быть указаны обязательно.
Все, что нужно знать украинцам о повестке и ее содержании, рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.
Так, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1478, повестка в Украине имеет утвержденную форму.
Что нужно знать о повестке 2024 года
Так, по словам правоведа, повестка является официальным документом о вызове военнообязанного в ТЦК и СП для уточнения данных.
В случае соблюдения правильности ее оформления и порядка вручения, он обязывает лицо явиться в ТЦК в определенные сроки. При этом лицо должно лично поставить свою подпись, что ознакомилось с правилами и получило документ.
В то же время Марина Бекало отметила, что на сегодня в государстве нет урегулированного порядка и алгоритма вручения повесток представителями ТЦК и СП. Однако эту ситуацию пытаются изменить законотворцы соответствующим новым законопроектом о мобилизации №10449.
"В какой редакции с учетом внесенных правок будет окончательно принятый проект, будет видно позже. А значит, сегодня по действующему профильному законодательству, в частности по ст. 22 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке", предусматривается обязанность граждан явиться в ТЦК СП в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и повестках", — пояснила специалистка.
Также правовед подчеркнула, что действующим законодательством не предоставляются полномочия представителям ТЦК принудительно доставлять граждан в территориальные центры. Их права ограничиваются исключительно вручением повестки или мобилизационного распоряжения.
Какие бывают виды повесток
Сейчас в Украине действуют три типа повесток:
- Для уточнения данных — призывник должен явиться в ТЦК, чтобы обновить свои данные. Например, о местонахождении, состоянии здоровья, составе семьи, местах работы или учебы и т.д.
- Для прохождения ВВК — пройти медицинское обследование, после чего получить вывод о пригодности к службе.
- Мобилизационное распоряжение (боевая повестка или повестка на отправку) — дают пригодному военнообязанному.
Кто имеет право вручать повестку
Закон четко определяет список лиц, имеющих право вручать повестку. К таким относятся:
- представители ТЦК и СП;
- должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);
- соответствующие органы местного самоуправления;
- руководители (председатели) государственных органов;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители ЖЭКа, ОСМД;
- работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.
Можно проверить служебные удостоверения этих лиц и распоряжение руководителя ТЦК о вручении повесток.
Вид и содержание правильно оформленной повестки 2024 года
Вышеупомянутым постановлением Кабмина №1478 утверждена форма повесток и содержание. Поскольку это официальный документ, его должны правильно заполнить.
Так, правильно оформленная повестка должна содержать:
- название "ПОВЕСТКА";
- номер повестки;
- фамилия, имя и отчество военнообязанного;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
- дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
- наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- дату выдачи повестки;
- мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.
Если какие-либо сведения внесены в повестку неправильно, то военнообязанный имеет полное право от нее отказаться.
При каких условиях от повестки можно отказаться
Военнообязанный имеет полное право отказаться от повестки, если:
- неправильно указаны данные лица;
- повестку вручает не уполномоченное лицо;
- на повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.
В случае отказа от повестки, сотрудник ТЦК должен составить соответствующий акт в присутствии двух свидетелей. Далее этот акт передается в Центр комплектования.
Следует отметить, что в случае отказа от повестки по уважительной причине военнообязанному не грозит никакая ответственность.
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