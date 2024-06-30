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За що військовозобов'язаний може отримати штраф — відповідь юриста

30 червня 2024 13:01
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Працівник ТЦК може виписати військовозобов'язаному штраф - за яких умов
Працівники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Ілюстративне фото: Львівський ОТЦК
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Згідно з новим законом про мобілізацію в Україні всі чоловіки призовного віку повинні носити з собою військово-обліковий документ. У випадку, якщо при перевірці його працівник ТЦК виявить порушення — громадянина можуть оштрафувати.

Про це заявила юристка Олександра Капітула в коментарі для РБК-Україна.

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Першочергово чоловіки віком 18-60 років мають оновити військово-облікові дані та військово-обліковий документ. А під час вимоги від працівника ТЦК показати документи, йдеться про наступні:

  • посвідчення особи;
  • військово-обліковий документ з актуалізованими даними: для призовника — приписне посвідчення, для військовозобов'язаного — тимчасове військове посвідчення чи військовий квиток, для військовослужбовця — військовий квиток.

У разі відмови чоловік може отримати штраф за відсутність документів у розмірі від 17 до 25,5 тис. гривень.

Раніше британське видання The Guardian опублікувало історії українських чоловіків, які переховуються від мобілізації. 

Також нардеп Федір Веніславський заявив, що вдалося реалізувати мету, передбачену законом про мобілізацію. Наразі понад 2 млн українців вже оновили свої дані. 

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військовий облік
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ТЦК та СП
чоловіки

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