Як змінились темпи мобілізації після нового закону — Веніславський відповів

Мобілізовані українці. Фото: УНІАН / Юрій Гриньків

Народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що вдалося реалізувати мету, передбачену законом про мобілізацію. Вже більш як 2 мільйони українців оновили свої дані.

Про це Федір Веніславський повідомив під час онлайн-брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ у середу, 26 червня.

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Темпи мобілізації в Україні

"З моменту набрання чинності закону темпи мобілізації дозволяють оптимістично дивитися на механізми реалізації цього закону і відповідають тим очікуванням, які ми, Міноборони, головнокомандувач ЗСУ, Генштаб очікували від цього закону", — зазначив Веніславський.

Він наголосив, що мету, яку закладали в закон про мобілізацію, вдалося досягти.

"Провести аудит всіх військовозобов'язаних громадян України, з'ясувати де хто перебуває, хто придатний хто ні, хто має право на відстрочку, хто заброньований і хто може бути мобілізований. Міноборони щодня моніторить ситуацію з оновленням військово-облікових даних, динаміка достатньо позитивна", — пояснив нардеп.

Скільки військовозобов'язаних українців оновили свої дані

Посадовець відзвітував, що станом на ранок 26 червня свої військово-облікові дані оновили 2 370 000 українців.

"Переважна більшість через додаток "Резерв+", на другому місці ЦНАПи, на третьому ТЦК та СП. Динаміка гарна, це забезпечує проведення тих мобілізаційних заходів, які здійснює ТЦК та СП. Я думаю, що загалом закон виконав ту місію, заради якого ми його ухвалювали", — додав Веніславський.

Нагадаємо, що відомо, кого мобілізовуватимуть до Збройних сил України з липня 2024 року першочергово.

Водночас окрім жінок, які працюють медикинями та фармацевтками, в період дії воєнного стану також можуть мобілізувати тих громадянок, які мають найбільш дефіцитні в ЗСУ та інших структурах Сил оборони України спеціальності.