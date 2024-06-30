Работник ТЦК может выписать военнообязанному штраф - при каких условиях

Сотрудники ТЦК проверяют документы мужчины. Иллюстративное фото: Львовский ОТЦК

Согласно новому закону о мобилизации в Украине все мужчины призывного возраста должны носить с собой военно-учетный документ. В случае, если при проверке его работник ТЦК выявит нарушение, гражданина могут оштрафовать.

Об этом заявила юрист Александра Капитула в комментарии для РБК-Украина.

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В первую очередь мужчины в возрасте 18-60 лет должны обновить военно-учетные данные и военно-учетный документ. А при требовании от работника ТЦК показать документы, речь идет о следующих:

удостоверение личности;

военно-учетный документ с актуализированными данными: для призывника — приписное удостоверение, для военнообязанного - временное военное удостоверение или военный билет, для военнослужащего — военный билет.

В случае отказа, мужчина может получить штраф за отсутствие документов в размере от 17 до 25,5 тыс. гривен.

Ранее британское издание The Guardian опубликовало истории украинских мужчин, скрывающихся от мобилизации.

Также нардеп Федор Вениславский заявил, что удалось реализовать цель, предусмотренную законом о мобилизации. На сегодня более 2 млн украинцев уже обновили свои данные.