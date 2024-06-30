Работник ТЦК может выписать военнообязанному штраф - при каких условиях

За что военнообязанный может получить штраф — ответ юриста
Согласно новому закону о мобилизации в Украине все мужчины призывного возраста должны носить с собой военно-учетный документ. В случае, если при проверке его работник ТЦК выявит нарушение, гражданина могут оштрафовать.
Об этом заявила юрист Александра Капитула в комментарии для РБК-Украина.
Штраф за проблемы с военно-учетным документом
В первую очередь мужчины в возрасте 18-60 лет должны обновить военно-учетные данные и военно-учетный документ. А при требовании от работника ТЦК показать документы, речь идет о следующих:
- удостоверение личности;
- военно-учетный документ с актуализированными данными: для призывника — приписное удостоверение, для военнообязанного - временное военное удостоверение или военный билет, для военнослужащего — военный билет.
В случае отказа, мужчина может получить штраф за отсутствие документов в размере от 17 до 25,5 тыс. гривен.
Ранее британское издание The Guardian опубликовало истории украинских мужчин, скрывающихся от мобилизации.
Также нардеп Федор Вениславский заявил, что удалось реализовать цель, предусмотренную законом о мобилизации. На сегодня более 2 млн украинцев уже обновили свои данные.
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