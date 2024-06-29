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Чого бояться чоловіки, які переховуються від мобілізації, — відверті історії від The Guardian

29 червня 2024 23:58
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Ігор Семенюк
Редактор
Українські чоловіки, які бояться мобілізації, розповіли як переховуються дома і планують втечі за кордон
Військові ТЦК розмовляють з чоловіком на вулиці. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію чимало чоловіків в Україні намагаються менше виходити з дому, аби не зустрітись з військовими ТЦК. Водночас військовозобов'язані українці замислюються про втечу за кордон, аргументуючи це небажанням вбивати та вмирати на війні. 

У суботу, 29 червня, британське видання The Guardian опубліковало великий матеріал — історії українських чоловіків, які переховуються від мобілізації. 

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Деякі чоловіки кажуть, що не створені для війни

Як пише The Guardian, точних даних про те, скільки чоловіків переховуються або планують виїхати з України у розпал мобілізаційної кампанії, звісно, немає. Але у великих містах працюють телеграм-канали, на які підписані тисячі користувачів. У таких групах ширяться повідомлення про рейди ТЦК та поліції.

Видання розповідає про Дмитра — 31-річного фотограф з Харкова. Він рідко виходить на вулицю — боїться отримати повістку. Харків'янин зізнається, що хоче виїхати з України, бо відчуває себе, наче у пастці.

"Я не створений для війни. Я не можу вбивати людей, навіть якщо вони росіяни. На фронті довго не протримаюся… Хочу створити сім’ю і побачити світ. Я не готовий померти", — говорить Дмитро. 

У друзів, які вже втекли за кордон, Дмитро взяв контакти організаторів так званої подорожі. Вартість "послуги" стартує від 8 000 євро.

Чоловіки розуміють, чим ризикують, але це не завжди зупиняє 

Андрій, 23-річний ІТ-працівник з Одеси, на умовах анонімності розповів виданню, як минулого літа намагався виїхати за кордон з підробленою медичною довідкою. Підробку виявили на українському кордоні. Але, за словами Андрія, йому тоді вдалось "домовитись" з прикордонниками. 

"Подорож стає тільки складнішою, і прикордонники менш охоче беруть хабарі. Я не думаю, що мені так пощастить вдруге, якщо щось піде не так", — каже Андрій. 

За неофіційними даними — ще до посилення мобілізації з України виїхали понад 20 000 чоловіків, які ухиляються від призову до ЗСУ. За офіційними — десятки військовозобов'язаних потонули, намагаючись перетнути кордон України з Румунією. Тисячі ухилянтів завернули прикордонники. 

Нагадаємо, 29 червня у ДПСУ розповіли про затримання ухилянта, який збирався прорватися за кордон, заявляючи, що він — "морський піхотинець". Водночас у Держприкордонслужбі заявляють, що зухвалість злочинних організацій, які сприяють військовозобов'язаним українцям у незаконному перетині кордону, зростає.

війна
смерть
ЗСУ
військовий призов
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
ухилянти
фронт

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