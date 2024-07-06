Генштаб пояснив про державну таємницю у бронюванні

За яких обставин бронювання є державною таємницею — в Генштабі дали пояснення
Відомості про військовозобов'язаних, які заброньовані від мобілізації, є державною таємницею. Зокрема це стосуєтья осіб, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.
Про це розповів ТСН, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ та Командування Сухопутних військ, у підпорядкуванні якого перебувають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Бронювання — державна таємниця
Відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління СБУ, відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами, є державною таємницею.
Окрім того, такі правила стосуютья осіб, заброньованих Радою міністрів АР Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською держадміністраціями.
Варто зазначити, що така таємниця зберігається, якщо дані особи задіяні в особливий період у виробництві озброєння, а саме боєприпасів, військової техніки та спеціальних комплектувальних виробів до них.
Нагадаємо, до Верховної Ради внесли ще два законопроєкти про "економічне бронювання" працівників за понад 20 тис. гривень.
Також раніше у Мінекономіки нагадали алгоритм бронювання від мобілізації для підприємства.
Читайте Новини.LIVE!