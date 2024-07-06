Генштаб пояснив про державну таємницю у бронюванні

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК СП. Фото: ЖОТЦК и СП

Відомості про військовозобов'язаних, які заброньовані від мобілізації, є державною таємницею. Зокрема це стосуєтья осіб, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.

Про це розповів ТСН, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ та Командування Сухопутних військ, у підпорядкуванні якого перебувають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

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Бронювання — державна таємниця

Відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління СБУ, відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами, є державною таємницею.

Окрім того, такі правила стосуютья осіб, заброньованих Радою міністрів АР Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською держадміністраціями.

Варто зазначити, що така таємниця зберігається, якщо дані особи задіяні в особливий період у виробництві озброєння, а саме боєприпасів, військової техніки та спеціальних комплектувальних виробів до них.

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли ще два законопроєкти про "економічне бронювання" працівників за понад 20 тис. гривень.

Також раніше у Мінекономіки нагадали алгоритм бронювання від мобілізації для підприємства.