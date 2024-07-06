Генштаб объяснил о государственной тайне в бронировании

Военнообязанные мужчины в ТЦК СП. Фото: ЖОТЦК и СП

Сведения о военнообязанных, забронированных от мобилизации, являются государственной тайной. В частности, это касается лиц, забронированных центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами.

Об этом рассказал ТСН, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ и Командование Сухопутных войск, в ведении которого находятся территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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Бронирование — государственная тайна

Согласно Своду сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного приказом Центрального управления СБУ, сведения о количестве военнообязанных, забронированных центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами, являются государственной тайной.

Кроме того, такие правила касаются лиц, забронированных Советом министров АР Крым, областной, Киевской или Севастопольской городской госадминистрациями.

Следует отметить, что такая тайна сохраняется, если данные лица задействованы в особый период в производстве вооружения, а именно, боеприпасов, военной техники и специальных комплектующих к ним.

Напомним, в Верховную Раду внесли еще два законопроекта об "экономическом бронировании" работников более чем за 20 тыс. гривен.

Также ранее в Минэкономики напомнили алгоритм бронирования от мобилизации на предприятии.