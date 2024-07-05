До Ради внесли новий законопроєкт про бронювання

Засідання Верховної Ради. Фото ілюстративне: сайт Верховної Ради

До Верховної Ради внесли ще два законопроєкти про "економічне бронювання" працівників за 20 400 грн. Нові правила дають можливість забронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві.

Законопроект уже зареєстровано на сайті Верховної Ради.

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Згідно із законопроєктом, підприємства повинні відповідати натупним критеріям:

Сплачують ЄСВ більше, ніж 40 000 грн;

Мають штатну чисельність працівників від 10 осіб.

За таких умов можуть бути заброньовані до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві.

Нагадаємо, що бронювання чи відстрочку від мобілізації можуть скасувати через цілу низку причин. Людина може втратити роботу, яка надавала їй відстрочку, у неї можуть вирости неповнолітні діти чи вона може бути позбавлена статусу народного депутата.

Додамо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.