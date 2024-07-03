Бронювання для підприємства — алгоритм від Мінекономіки

Семінар з орієнтації на службу в ЗСУ. Фото: kid.dcz.gov.ua

У Міністерстві економіки України нагадали алгоритм бронювання від мобілізації для підприємства. Він допоможе правильно забронювати своїх працівників.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки у Telegram у середу, 3 липня.

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Алгоритм бронювання за списками військовозобовʼязаних

Для державних органів:

﻿﻿﻿Подання списків та довідки до Міноборони (або СБУ чи Служби зовнішньої розвідки) для погодження;

﻿﻿﻿погоджені списки передаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання;

﻿﻿﻿Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу;

﻿﻿﻿державний орган видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.

Алгоритм бронювання за списками військовозобовʼязаних. Фото: Мінекономіки

Для підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності:

﻿﻿﻿Подання пропозицій щодо визначення підприємства критично важливим до відповідного державного органу;

﻿﻿﻿погодження Міноборони списків військовозобовʼязаних працівників підприємства;

﻿﻿﻿погоджені списки подаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання;

﻿﻿﻿Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу;

﻿﻿﻿підприємство видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.

Алгоритм бронювання за списками військовозобовʼязаних. Фото: Мінекономіки

Алгоритм бронювання через "Дію":

Внесення інформації про підприємство через Портал "Дія";

﻿﻿﻿Мінекономіки перевіряє інформацію та формує Єдиний перелік;

﻿﻿﻿підприємство подає через Портал "Дія" список військовозобовʼязаних працівників;

﻿﻿﻿автоматичне звіряння даних про військовозобовʼязаних;

автоматичне надання бронювання у разі відповідності даних;

формування витягу про бронювання засобами Порталу "Дія".

Алгоритм бронювання через "Дію". Фото: Мінекономіки

Алгоритм визначення підприємства критично важливим:

Відповідність підприємства не менше ніж трьом критеріям (сума податків, надходжень, стратегічне значення, рівень середньої ЗП, відсутність заборгованості тощо);

﻿﻿﻿спрощений порядок для певних підприємств (паливно-енергетичний комплекс, управителі будинків, медіа, міжнародні перевезення).

Алгоритм визначення підприємства критично важливим. Фото: Мінекономіки

Нагадаємо, Кабмін збільшив кількість бронювань від мобілізації для чиновників та працівників державних підприємств. Робоча група тепер має повноваження подавати міністру оборони Рустему Умєрову пропозиції щодо збільшення обсягів такого бронювання.

Також бронювання чи відстрочка від мобілізації можуть скасувати через цілу низку причин. Людина може втратити роботу, яка надавала їй відстрочку, у неї можуть вирости неповнолітні діти чи вона може бути позбавлена статусу народного депутата.