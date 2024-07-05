Сьогодні в Дії стартувало бета-тестування бронювання - що відомо

Голова Мінцифри Михайло Федоров. Фото: Кабмін

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у п'ятницю, 5 липня, заявив про початок бета-тестування електронного бронювання в застосунку "Дія". За словами міністра, воно триватиме кілька тижнів.

Про це Федоров сказав під час загальних зборів IT Ukraine Association у Києві.

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Бета-тестування бронювання в Дії

"Бета-тестування проходить досить успішно через портал "Дія". Нормативна база вже також є", — зазначив Федоров.

Він зауважив, що співробітники зможуть у кілька кліків актуалізувати свої дані й це вже вважатиметься військово-обліковим документом. А керівники компаній зможуть обрати співробітників і забронювати їх, нікуди при цьому не ходячи.

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли ще два законопроєкти про "економічне бронювання" працівників за понад 20 тис. гривень.

Також раніше у Мінекономіки нагадали алгоритм бронювання від мобілізації для підприємства.

Крім того, юрист пояснив, які відомості про військовозобов'язаного потрібні для бронювання від мобілізації.