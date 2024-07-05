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Федоров анонсував старт бета-тестування бронювання від мобілізації в Дії

5 липня 2024 22:59
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Сьогодні в Дії стартувало бета-тестування бронювання - що відомо
Голова Мінцифри Михайло Федоров. Фото: Кабмін
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у п'ятницю, 5 липня, заявив про початок бета-тестування електронного бронювання в застосунку "Дія". За словами міністра, воно триватиме кілька тижнів.

Про це Федоров сказав під час загальних зборів IT Ukraine Association у Києві.

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Бета-тестування бронювання в Дії

"Бета-тестування проходить досить успішно через портал "Дія". Нормативна база вже також є", — зазначив Федоров.

Він зауважив, що співробітники зможуть у кілька кліків актуалізувати свої дані й це вже вважатиметься військово-обліковим документом. А керівники компаній зможуть обрати співробітників і забронювати їх, нікуди при цьому не ходячи. 

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли ще два законопроєкти про "економічне бронювання" працівників за понад 20 тис. гривень. 

Також раніше у Мінекономіки нагадали алгоритм бронювання від мобілізації для підприємства.

Крім того, юрист пояснив, які відомості про військовозобов'язаного потрібні для бронювання від мобілізації.

Михайло Федоров Дія Мінцифри військовий призов військовий облік мобілізація бронювання

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