Втрати РФ зросли: у 3-му армійському корпусі розповіли про успіхи ЗСУ

Бійці Третього армійського корпусу. Фото: Третій армійський корпус

Російська армія зараз зазнає значно більших втрат у людях та техніці, ніж це було раніше. На окремих напрямках росіяни почали стрімко втрачати ті позиції, які вони з величезними зусиллями захоплювали протягом усього минулого року. Крім того, ЗСУ поступово змінюють саму концепцію ведення бойових дій завдяки масовому впровадженню роботизованих систем.

Про це повідомив командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї ОШБр з позивним "Макар" в ефірі Ранок.LIVE.

Роботи замість людей

Командир роти "Макар" розповів, що ситуація з логістикою та утриманням позицій у росіян погіршилась.

"На даний момент противник втрачає територій набагато більше, ніж він захоплював протягом попереднього року. Відповідно, він втрачає велику кількість особового складу", — заявив військовий.

Розвиток наземних роботів, дронів та систем ППО дозволяє берегти життя наших бійців і водночас ефективно вибивати штурмові групи окупантів.

Читайте також:

Ефективне командування

Величезну роль у стабілізації фронту відіграли реформи всередині самого 3-го армійського корпусу та покращення координації між підрозділами.

"Третій армійський корпус рік назад отримав обезкровлені бригади з абсолютно некомпетентним управлінням… і за рік часу під керівництвом Андрія Білецького ми змогли показати, що корпус тримає чітку лінію, може оборонятися і здійснювати контрнаступальні дії", — наголосив "Макар".

Також він додав, що робота безпілотної складової зараз фактично диктує нові правила на полі бою.

Раніше Новини.LIVE писали, що найвищу ефективність наразі демонструє другий ешелон протиповітряної оборони, за який відповідають Сили безпілотних систем (СБС). Лише за минулий місяць їхні екіпажі приземлили понад 1,2 тисячі російських безпілотників.

Також ми повідомляли, що підрозділи Сил оборони влаштували атаку на базу Балтійського флоту РФ у Кронштадті, де уразили бойовий корвет "Бойкий".