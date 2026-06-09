Потери РФ возросли: в 3-м армейском корпусе рассказали об успехах ВСУ

Бойцы Третьего армейского корпуса. Фото: Третий армейский корпус

Российская армия сейчас несет гораздо большие потери в живой силе и технике, чем раньше. На отдельных направлениях россияне начали стремительно терять те позиции, которые они с огромными усилиями захватывали в течение всего прошлого года. Кроме того, ВСУ постепенно меняют саму концепцию ведения боевых действий благодаря массовому внедрению роботизированных систем.

Об этом сообщил командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3-й ОШБр с позывным "Макар" в эфире Ранок.LIVE.

Роботы вместо людей

Командир роты "Макар" рассказал, что ситуация с логистикой и удержанием позиций у россиян ухудшилась.

"На данный момент противник теряет гораздо больше территорий, чем он захватывал в течение предыдущего года. Соответственно, он теряет большое количество личного состава", — заявил военный.

Развитие наземных роботов, дронов и систем ПВО позволяет беречь жизни наших бойцов и одновременно эффективно выбивать штурмовые группы оккупантов.

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Эффективное командование

Огромную роль в стабилизации фронта сыграли реформы внутри самого 3-го армейского корпуса и улучшение координации между подразделениями.

"Третий армейский корпус год назад получил обескровленные бригады с абсолютно некомпетентным управлением… и за год под руководством Андрея Билецкого мы смогли показать, что корпус держит четкую линию, может обороняться и осуществлять контрнаступательные действия", — подчеркнул "Макар".

Также он добавил, что работа беспилотной составляющей сейчас фактически диктует новые правила на поле боя.

Ранее Новини.LIVE писали, что наибольшую эффективность в настоящее время демонстрирует второй эшелон противовоздушной обороны, за который отвечают Силы беспилотных систем (СБС). Только за прошлый месяц их экипажи сбили более 1,2 тысячи российских беспилотников.

Также мы сообщали, что подразделения Сил обороны устроили атаку на базу Балтийского флота РФ в Кронштадте, где поразили боевой корвет «Бойкий».