Україна відбила атаку РФ зі 166 дронів та двох ракет: які результати

Військовослужбовці ЗСУ споряджують дрон. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч на 9 червня Україна пережила чергову масовану повітряну атаку. Російські війська випустили дві керовані авіаційні ракети та 166 безпілотників різних типів, серед яких були як ударні дрони, так і приманки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували Україну дронами та ракетами 9 червня

Російські війська запускали дрони з багатьох напрямків, зокрема з російських міст Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що в Криму.

Для відбиття потужного наступу були залучені всі наявні компоненти Сил оборони України: фронтова авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем.

Статистика збитих дронів станом на 9 червня. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 08:00 ранку українським захисникам вдалося збити та придушити за допомогою засобів РЕБ 146 ворожих БпЛА. Серед ліквідованих цілей є реактивні дрони типу Shahed, а також безпілотники моделей "Гербера", "Італмас", нові баражуючі боєприпаси "Бандероль" та спеціальні дрони-імітатори "Пародія", які ворог використовує для виснаження нашої ППО.

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Військові зафіксували влучання обох керованих авіаційних ракет Х-59/69, а також 17 ударних безпілотників. Руйнування та пошкодження інфраструктури задокументовані загалом на 18 різних локаціях у кількох регіонах країни.

Новини.LIVE повідомляли раніше про наслідки атаки російських військ по Харківській області у ніч проти 9 червня. Росіяни застосували по регіону як дрони, так і ракети.

Також вчора, 8 червня, російський дрон вдарив по житловому кварталу у Запоріжжі. Внаслідок удару постраждало 24 людини, серед яких є дитина. Також загинуло дві жінки.