Сирський заявив про четвертий ешелон ППО для захисту ще двох областей

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові готують відповідь на нову тактику Кремля, який планує збільшити частку реактивних ударних безпілотників у своїх атаках до 50%. Олександр Сирський провів профільну нараду, де анонсував розширення ешелонів протиповітряної оборони, модернізацію вітчизняних перехоплювачів та залучення гелікоптерів армійської авіації, які вже показують чудові результати у полюванні за дронами.

Про це повідомила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, передає Новини.LIVE.

Дрони-перехоплювачі стали основою "малої ППО"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на сьогодні більшість знешкоджених російських безпілотників типу "Шахед", "Герань" та інших засобів нападу є результатом вдалої роботи українських БпЛА-перехоплювачів. Протягом травня ці безпілотники, які працюють у трьох ешелонах оборони, ліквідували понад 3,5 тисячі ворожих дронів різних модифікацій.

Найвищу ефективність наразі демонструє другий ешелон протиповітряної оборони, за який відповідають Сили безпілотних систем (СБС). Лише за минулий місяць їхні екіпажі приземлили понад 1,2 тисячі російських безпілотників. ЗСУ активно нарощують кількість таких екіпажів і постійно навчають персонал. Крім того, військові вже працюють над формуванням четвертого ешелону ППО, який дозволить надійно прикрити від ударів з повітря ще дві українські області.

До знищення російських повітряних цілей дедалі активніше залучають армійську авіацію. Протягом травня українські екіпажі гелікоптерів самостійно знищили понад 440 російських безпілотників. Для підвищення результативності вертольоти обладнують найсучаснішими системами виявлення цілей та прицілювання. Також розширюється лінійка їхнього озброєння, авіатори отримали нове ракетне озброєння, яке вже пройшло успішне випробування у реальних бойових умовах.

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Росія постійно вдосконалює дрони і хоче збільшити їх кількість

Водночас Олександр Сирський закликав не недооцінювати ворога, який постійно змінює тактику, нарощує масштаби виробництва та покращує якість своєї зброї. Розвідка уже знає, що Росія хоче довести частку швидкісних реактивних ударних дронів у своїх атаках до 50%.

"Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції. На робочій нараді з питань протидії ворожим ударним БпЛА заслухав пропозиції щодо підвищення ефективності нашої ППО та подальших рівнів модернізації вітчизняних перехоплювачів. Нагальним залишається питання щодо кількості бойових частин для дронів-перехоплювачів, але Збройні Сили України намагаються нарощувати власні спроможності у виробництві таких елементів", — повідомив Олександр Сирський.

Раніше Новини.LIVE повідомляли з посиланням на слова заступника командувача ППО Павла Єлізарова, що Росія дедалі більше запускає дронів одночасно під час ударів по Україні. Таким чином росіяни хочуть максимально виснажити ППО.

Нещодавно в Чернігівській області виявили уламки російського дрона, який був радіоактивним. У ньому знайшли ракету, що містила збіднений уран, залишки якої випромінювали гамма-фон вищий за норму.