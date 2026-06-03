Атака на Балтійський флот: Сили оборони уразили новий корвет росіян

Бойовий корабель проєкту "Стерегущий". Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі проти 3 червня підрозділи Сил оборони влаштували атаку на базу Балтійського флоту РФ у Кронштадті, де під удар потрапив корвет проєкту 20380. Військові кажуть, що за попередніми даними підтверджено влучання у бойовий корабель "Бойкий". Зараз на борту судна вирує масштабна пожежа, але точні результати і збитки для окупантів ще підраховують.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Генштаба ЗСУ.

Масштабна атака на базу РФ

Росіяни використовували цей багатоцільовий корабель ближньої морської зони для серйозних завдань, зокрема "для боротьби з надводними кораблями, підводними човнами та повітряними цілями".

Також у Генштабі ЗСУ наголосили, що з цього судна ворог міг завдавати ударів по наших берегових об’єктах.

Поки що деталі нічної операції уточнюються, але пожежу на борту вже офіційно підтверджено.

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Наслідки для Балтійського флоту окупантів

Кораблі цього проєкту 20380 типу "Стерегущий" вважаються доволі новими і важливими одиницями для росіян, тому втрата чи ремонт судна сильно вдарить по їхніх спроможностях.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", — повідомили в Генштабі.

Кронштадт вважався глибоким тилом, тому такий приліт став повною несподіванкою для російського командування.

Раніше Новини.LIVE писали, що ЗСУ мають вікно можливостей на обмежений час. Успішні далекобійні удари Сил оборони України по ворожих логістичних вузлах у глибокому тилу РФ забезпечують українській армії стратегічну перевагу, але через два-три місяці російські війська зможуть знайти способи протистояти атакам.

Також ми писали, що українські дрони можуть долітати у російський тил до 2 000 км. Однак ефективність дронів залежить від технічних обмежень і балансу між дальністю польоту та бойовим навантаженням.